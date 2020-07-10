南美疫情燒不停 ！又一總統宣布確診

玻利維亞臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）今天宣布，她的2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應。同時間，秘魯也有第2名部長確診。

艾尼茲推文說：「我的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測結果是陽性的，我還好，我將會在隔離的狀態下辦公。」

法新社指，53歲的她在上傳推特（Twitter）的影片中提到，她將隔離14天，之後再次接受篩檢。

艾尼茲是近日內第2個確診的南美洲國家總統，在她之前，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）已在7日對外宣布自己染疫的消息。

艾尼茲的內閣成員中，有4人在近日被發現確診。

艾尼茲說：「有鑑於上週他們有許多人的篩檢結果呈陽性反應，所以我也接受了檢測，結果同樣是陽性的。」

另一個感染病毒的拉丁美洲國家高層官員，是委內瑞拉制憲議會主席卡貝尤（Diosdado Cabello），他被普遍認為是總統馬杜洛（Nicolas Maduro）外，在該國權力第2大的人。

秘魯政府今天表示，該國內閣46歲的生產部部長巴里沃斯（Rocio Barrios），在運送人道援助物資到亞馬遜（Amazon）地區後，2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，她是繼54歲的農業部部長蒙特內哥羅（Jorge Montenegro）後，第2名染疫的部長。蒙特內哥羅5月宣布染疫，但已經康復。

生產部在聲明中說：「在得知檢測結果呈陽性反應後，部長一直遵守隔離規定，正在康復中。」

法新社的報導稱，巴里沃斯走訪洛雷托（Loreto）大區內的的亞馬遜地區，那裡是該國疫情最嚴重的地區之一。

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