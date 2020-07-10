1. 東京確診病例暴增 兵庫縣知事批：諸惡根源

日本武漢肺炎確診病例昨天單日新添351例，其中東京占224例，創新高紀錄。兵庫縣知事井戶敏三昨天在縣府防疫會議上說：「東京是諸惡的根源。」

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）昨天確診病例新增351例，是日本從5月2日以來首度單日確診病例新增逾300例。

日本體育報「每日體育」（Daily Sports）報導，井戶昨天在兵庫縣政府辦公大樓召開防疫會議，他一開始說出「東京是諸惡的根源」，語驚四座。

會後，井戶在記者會說：「我不能那樣指責（東京），我取消我的發言。」井戶說：「撤銷發言是發言後一段時間曾說的話還存在，但我說取消發言的意思是當我一開始就沒說那樣的話。」

井戶強調自己想說的是，東京確診病例暴增，東京如果不能控制好疫情，會波及到全國，期盼東京做好防疫措施。

針對井戶的發言，社群網路推特（Twitter）上有人留言寫道：「兵庫縣知事才是諸惡的根源」、「兵庫縣知事以為話說出後可以取消，就可以口無遮攔嗎」、「先是罵別人什麼（防疫）都沒做，現在又亂講話，真是令人驚呆…。」

有東京都民諷刺地寫道：「東京是諸惡的根源，能做的只是繳納很多稅金而已，真是太對不起您了，兵庫縣知事。」

（中央社）

2.新加坡今舉行大選 預計李顯龍將續執政

新加坡在今日周五在新冠病毒陰影下舉行中央級選舉，街頭出現許多戴口罩投票的民眾，預計執政的人民行動黨(RAP)以及現任總理李顯龍將平穩地繼續執政。

李顯龍自2004年以來一直擔任總理職位，但現年68歲的他曾表示，接下來幾年內將交棒退休。

然而人民行動黨在此次大選的得票些微變化，都將受到仔細觀察，因為執政黨任何微小得票變化，都將可能導出下一世代可能領導人，或是解讀為民眾對新冠疫情政府作為的反應。

2011年對移民者和就業議題的疑慮加劇，人民行動黨得到60%的史上最低得票率，執政黨馬上收緊國際招募人才規則，以符合民眾期待。

新加坡最為亞洲貿易和金融中心，飽受經濟封鎖之苦。一位民眾表示，在疫情下舉行選舉是可以的，因為疫情沒有那麼嚴重，他所在乎的是醫療、就業和退休問題。

（時報資訊 張朝欽）

3.擊退兩對手 愛爾蘭財長多諾霍當選歐元集團主席

愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）周四擊退西班牙經濟部長卡維諾（Nadia Calvino）與盧森堡財長葛梅格納（Pierre Gramegna），成為歐元集團的新任主席。

多諾霍將於7月13日上任，接手前葡萄牙財長沈德諾（Mario Centeno）的歐元集團主席職務，任期到2022年底。

歐洲政界認為多諾霍上任後的首要任務，將是解決南北歐成員國之間，因遵守財政紀律問題所引發的分歧，以及帶領成員國擺脫數十年來最嚴重的經濟萎縮。

（時報資訊 柯婉琇）

4.美上周初請失業救濟人數下滑 惟就業復甦仍漫長

上周美國初次請領失業救濟金人數下滑，且少於市場預期，請領總人數亦回落至1800萬人，但由於各項指數仍處於歷史高檔，顯示儘管勞工正逐漸回到工作崗位，但美國就業市場要重返新冠肺炎疫情爆發前的水準，仍有一段漫長的路要走。

美國勞工部周四公布，上周（截至7月4日止）美國初次請領失業救濟金人數較前一周減少9.9萬人，降為131.4萬人，少於市場預估的137.5萬人。儘管數據優於預期，但美國初次請領失業救濟金人數，仍為連續第15周超過100萬人。

上周美國初次請領失業救濟金人數4周均值為143.725萬人，較前一周減少6.3萬人。截至6月27日止當周，美國續領失業救濟人數較周一減少69.8萬人，為1806.2萬人，少於市場預估的1890萬人。

（時報資訊 柯婉琇）

5.上季全球PC出貨反彈 惠普表現亮眼

根據兩大產業研究公司IDC與Gartner公布的最新數據，受惠於防疫期間居家上班上課的設備需求激增，第二季全球個人電腦（PC）出貨量反彈。

Gartner公布第二季全球PC總出貨量年增2.8%，為6,480萬台，擺脫第一季因疫情打斷供應鏈導致的出貨崩跌。報告指出，因製造商的通路重新補貨，以及行動PC需求增加，第二季PC市場重返成長。

美國PC市場較去年同期成長3.5%，為連續第5季成長，行動電動出貨實現2位數增長，但桌上型電腦出貨下跌44%。

Gartner指出，第二季聯想、惠普同列出貨榜首。聯想第二季出貨量年增4.2%，為1619.7萬台，市占率為25%。惠普第二季PC出貨量強勁成長17.1%，達1616.5萬台，市占率為24.9%。兩家公司占全球半數PC出貨量，較去年同期的46.6%擴大。

戴爾第二季出貨年減0.3%，為1064.8萬台，市占率為16.4%，排名第二。蘋果Mac電腦出貨量為436.8萬台，年增5.1%，成長力道優於整體PC市場，市占率為6.7%。宏碁出貨成長23.6%，為400.7萬台，市占6.2%。華碩出貨成長21.4%，為359.3萬台，市占率為5.5%。

IDC公布第二季全球PC出貨量年增11.2%，為7,230萬台，美國單季PC出貨量創下10多年來新高。IDC指出，第二季惠普PC出貨量年增17.7%，達1808.2萬台，市占率為25%，排名第一。聯想PC出貨年增7.4%，為1741.1萬台，市占率為24.1%，排名第二。

（時報資訊 柯婉琇）