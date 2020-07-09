紐約嗆聲！川普大樓前漆黑人的命也是命

美國紐約市9日在川普大樓前的第五大道路面漆上鮮黃色「黑人的命也是命」大字，市長白思豪特地化身油漆工，向總統川普嗆聲，兩人互槓多年的恩怨再添一筆。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月死於白人警察之手，全美掀起反種族歧視示威潮。紐約市6月宣布將以公共藝術形式在多處路面漆上「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），包括曼哈頓中城川普大樓前的第五大道路面。

這項計畫今天付諸實行，白思豪（Bill de Blasio）偕非裔妻子麥克蕾（Chirlane McCray）到場，與多位平權運動人士參與塗漆工作。

白思豪形容漆上「黑人的命也是命」是解放、而非汙辱繁華的第五大道，「咱們向川普展現他不懂的事，在他的大樓正前方漆給他看」。

為了這項工程，川普大樓前的第五大道路段封閉，車輛被迫改道行駛。塗漆工作進行時，部分人士在旁呼喊「黑人的命也是命」、「不給公道，就沒有和平」等口號。完工後有民眾單膝跪地並高舉右手，向川普表達無言的抗議。

除紐約外，華盛頓哥倫比亞特區6月5日也在白宮外路面漆上「黑人的命也是命」大字，並將白宮外示威者常聚集的區段更名為「黑人的命也是命廣場」。

佛洛伊德之死引發的示威潮達到高峰時，紐約市曾實施宵禁，警方維持秩序屢屢疑似執法過當，加深示威者不滿。向來主張警務改革的白思豪淪為民眾發洩怒氣的對象，聲望直落。

白思豪宣布將在川普大樓前方路面漆上「黑人的命也是命」後，川普6月25日在推特發文，指控平權運動人士高呼帶有殺害警察意味的口號，企圖挑起示威者與紐約市警方對立。

白思豪當時透過推文回嗆，強調平權運動本質是正視與保護非裔人士生命，「只有心態扭曲的人才會將『黑人的命也是命』字眼與暴力劃上等號」。

共和黨籍的川普出身紐約市皇后區，2017年1月入主白宮後與白思豪衝突不斷，曾稱白思豪是「全美最差勁的市長」，並將戶籍遷到佛羅里達州。白思豪去年投入民主黨總統初選，攻擊箭靶對準川普，導致兩人梁子愈結愈深。