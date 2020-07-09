首爾市長朴元淳疑輕生 涉捲性騷疑雲

南韓首爾市長朴元淳9日下午與女兒通話後失聯，警方獲報後展開約7小時搜索，在北岳山一帶尋獲他的遺體，初步判定為自殺，確切死因及案情還有待警方調查釐清。當地媒體報導，朴元淳的前秘書8日晚間才剛向警方指控朴元淳利用職務對她性騷擾，並表示「還有很多受害者」。警方尚未確定指控是否屬實，不過，因朴元淳已死亡，檢方將就此案進行不起訴處分。

綜合韓國媒體報導，朴元淳9日上午10時44分(當地時間)左右離開位於鐘路區的市長官邸，約在10時53分左右被成均館大學後門臥龍公園的監視器捕捉到身影。朴元淳離開官邸前，留下類似遺書的文字，但警方未證實是否真為遺書。

韓國媒體報導，朴元淳的前秘書8日晚間才剛向警方指控，朴元淳利用職務對她性騷擾，並表示「還有很多受害者」。當事人表示，因為害怕朴元淳，所以一直不敢聲張，日前辭職並前往精神科接受治療，決定向警方說出這件事。

警方仍無法確定這項指控是否屬實，也無法確定朴元淳是否知道自己遭告發，是否因此輕生。不過，因嫌疑人已死亡，檢方將以「無公訴權」為由，就此案進行不起訴處分。

首爾市目前對此事表示，尚未確認。

（中時電子報 高德順）

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