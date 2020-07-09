穆斯克辦挖隧道大賽 目標比蝸牛快

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）創辦的隧道公司Boring Company擬於明年舉行一場競賽，參加者將比賽誰能以最快且最精準地建造一條微型隧道。

穆斯克當初為解決惱人的塞車問題而成立Boring。穆斯克旗下另一公司SpaceX也曾舉辦「超迴路列車」（Hyperloop）大賽，只不過此次參賽團隊將在挖掘微型隧道一較高低。

Boring在網站上公布，參賽團隊必須挖掘一條30公尺的隧道，橫截面面積達0.2平方公尺，比賽預計2021年春季舉行，屆時將頒發三項首獎，第一是最快速完成隧道，另一項是最快完成隧道以及讓遠端搖控的特斯拉車輛行駛的平面，最後一項則以挖掘精準度為標準。目前尚不清楚Boring將發給首獎的獎品內容。

Boring解釋，「我們致力於提升潛盾機（Tunnel Boring Machine，TBM）的速度，TBM超級緩慢，一隻蝸牛鑽洞的速度比一台軟土TBM快上14倍，我們的目標是在這場競賽中超越蝸牛。」

因此，Boring表示將給予每組參賽團隊一個挑戰，就是：「你能否擊敗蝸牛？」

穆斯克與Boring希望藉此讓隧道建造更迅速且具效率。該公司指出，「Boring的目標是建造隧道，以供Loop、超迴路列車等快速、安全且舒適的運輸工具使用…首先必須在提升建造速度和降低成本方面進行創新。」

到目前為止，Boring曾經在私人展示時利用特斯拉電動車通過加州的測試隧道，此外，在拉斯維加斯連接會議中心兩端的地底快線已接近完工。Boring目前還有其他計畫，例如芝加哥歐海爾國際機場到市中心的地下隧道、或洛杉磯道奇球場到附近區域的快線，不過尚未動工。