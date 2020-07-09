美國初領失業救濟人數 4個月低點

美國上周（7月4日為止）初領失業救濟人數下滑到四個月低點，但與上一波經濟衰退期間相比仍舊高達兩倍之多，令外界擔心近日美國疫情再度惡化將打亂勞工市場的復甦腳步，讓7月就業成長失去動能。

美國勞工部9日公布，上周初領失業救濟人數經季節調整後達到131萬人，低於前一周的141萬人，也低於路透調查分析師預期的138萬人。

今年3月美國疫情惡化以來，單周初領失業救濟人數極速飆高，並在3月底衝上688萬人的歷史高點。後來隨著各地政府陸續解除封鎖，單周初領失業救濟人數逐漸下滑，但至今依舊高達2008年上一波經濟衰退期間的兩倍之多。

勞工部9日另公布6月27日為止的一周內，請領失業救濟超過一周的人數為1,806萬人，雖然與5月初的2,491萬人相比大幅下滑，但與前一周的1,876萬人相比沒有太大改變。

勞工部上周公布，6月非農就業人口增加480萬人，創下1939年開始追蹤以來最大增幅，主因是先前被迫裁員撐過疫情的餐廳、酒吧、商家在各地解封後重新招募人力。

沒想到正當美國人期待經濟開始復甦之際，各地解封卻再度引爆群聚感染，使佛羅里達州、加州、德州等人口密集地區的確診病例再度暴增，害地方政府不得不暫停或放緩經濟重啟計畫。

由於美國經濟在2月疫情爆發前就已陷入衰退，因此外界擔心疫情再度惡化將使原本冷清的市場需求雪上加霜。況且，聯邦政府先前推出的「薪資保護貸款計畫」（PPP）資金即將用盡，也讓外界擔心企業即將爆發新一波裁員潮。

美國獨立企業聯盟（NFIB）近日調查已發現，一些小企業已開始裁員。該聯盟於報告中表示：「許多企業老闆在4月獲得政府貸款，但6月以後恐怕還是得裁員。」