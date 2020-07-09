川普大開資金派對！10大年輕散戶瘋炒股出爐

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，這也使得美股10年牛市在2020年第一季告終，但在美國聯準會（Fed）與美國財政部聯手救市下，大量資金湧入投資市場，以及美國政府推出刺激經濟計畫補助成人1,200美元、提供失業救濟金，加上券商大砍手續費，這讓美國年輕人也一頭栽入股市。對此，受美國年輕人歡迎的網路券商「羅賓漢」（Robinhood），也統整出10檔熱門股。

報導《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）提到，羅賓漢平台用戶中位數落在31歲，並列出過去30天內最受歡迎的股票。這些公司分別為：

美國混合動力卡車設計和製造公司尼古拉（Nikola,，股票代號：NKLA），該公司在2020年3月，宣布收購VectoIQ並藉此上市，雖然該公司還未在市場推出任何產品，但在過去1個月有12.8萬名投資人持有尼古拉，該公司股價也在今年以來飆漲400%。

美國電動送貨車商Workhorse Group（WKHS）也是受惠於電動車話題，與尼古拉不同，Workhorse已經公開上市多年，但其股票直到最近才受到投資人注意，引發購買狂潮，今年以來該公司股價上漲450％。在過去30天，超過11萬名羅賓漢用戶購買了WKHS股票。氫燃料電池廠普拉格能源（PLUG）同樣受羅賓漢用戶青睞，30天內有8.5萬名用戶增持該公司股票。

金融科技服務提供商Ideanomics（IDEX）則是也搭上電動車熱潮，子公司Mobile Energy Global獲得市場關注，主要業務為其商業車隊營運提供金融服務與補助，藉此取得有新能源需求的客戶，並透過電池租借獲取營利。該公司股價6月前3周飆漲700%，整個6月則是上漲100%，儘管有做空機構看壞該公司，但過去30天仍有9.5萬人進場買進。

至於電動車巨頭特斯拉（TSLA）、美國智慧型手機龍頭蘋果（APPL）、電商巨頭亞馬遜（AMZN），這些熱門股票30天內分別約有12萬、11萬與14萬用戶增持。

美國租車公司Hertz（HTZ）於5月22日申請破產保護，但在過去30天內，仍有超過5.5萬名用戶增持，這些投資人似乎在押注該公司就算破產，仍保有剩餘資產價值。專門運送石化產品的油輪公司Top Ships（TOPS）同樣前景黯淡，長期債務暴增1100%，但仍有5.5萬名用戶增持。

美國零售業同樣受到新冠肺炎疫情衝擊，但服飾零售商Gap（GPS）卻在過去30天內有8.3萬名用戶增持，主要是看好對美國知名饒舌歌手「肯爺」Kanye West簽署1年的合作協議，該公司股價也從該消息後一路上漲17％。

文章來源：10 Robinhood Stocks Investors Are Buying in July

（ 中時電子報 呂承哲）

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