殖民史太沈重？專家要梅根哈利先讀好歷史

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)因警方暴力執法喪生,引發全球「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威抗議。

而梅根和夫婿哈利王子為了回應相關議題,日前在透過視訊,參與由「女王大英國協信託基金會」(Queen’s Commonwealth Trust)舉行的全球年輕領袖會議時,呼籲由女王領導的大英國協,應該要承認令人不安的殖民歷史。

然而,據《快報》(Express)報導,《每日郵報》(Daily Mail)編輯皮爾斯(Andrew Pierce)指出,梅根夫婦的批評站不住腳,並認為他們在向全球說教,批評大英國協時,應該先做功課,好好讀點歷史。

哈利警告,大英國協必須承認過去的「錯誤」,才能向前邁進。不過,據《電訊報》(The Telegraph)報導,牛津大學教授畢格爾(Nigel Biggar)說,無論是看大英帝國,或是大英國協的歷史,都需要保持平衡。他認為,歷史就是歷史,大英國協並沒有什麼特別骯髒的祕密,足以令人引以為恥。雖然英國有過恐怖的奴隸制度,但也別忘了,英國人加以廢除的努力。

而劍橋大學大英國協歷史教授杜波(Saul Dubow)則指出,哈利與梅根有些很好的直覺,但對歷史的了解卻十分淺薄。

對許多人來說,大英國協似乎是大英帝國的延伸。他指出,或許其中有部份真實性,但並不全然如此。歷史沒有單純的道德可言,當然大英國協也是如此。

如今大英國協的54個獨立成員國中,除了盧安達和莫三比克從未受英國統治外,其他絕大多數都曾受過大英帝國統治。

而大英國協1949年之所以成立,就是為了要促進和平、人權,民主與其他成員國所認同的核心價值。大英國協成員國加起來有超過24億人口,佔了全球人口的1/3。

多年來,有國家加入,也有國家退出,而一些較小的國家會加入,是希望能藉由這平台,讓世人聽到他們的聲音。

雖然梅根夫婦批評大英國協讓英國人受傷,但更令他們心疼的,就是一輩子為國協付出的女王,竟然遭受孫子無情批評。長久以來,大英國協一直是女王心中最在意的一塊。

文章來源:Commonwealth has no ‘dirty secrets’, says Oxford professor, after Prince Harry warns of its ‘wrongs’

文章來源:Prince Harry’s criticism of the Queen’s ‘cherished’ Commonwealth shows he has ‘lost the plot’ and ‘should stop listening to his wife Meghan’, royal photographer claims

文章來源:’Do some history!’ Harry and Meghan dismantled for ‘lecturing’ people about Commonwealth

(中時電子報 楊幼蘭)