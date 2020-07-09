超車英特爾 輝達躍升美市值最大晶片廠

輝達公司（Nvidia）超越英特爾（Intel），首度成為美國市值最大的晶片製造商，創下半導體產業的重大里程碑。

周三輝達股價上漲3.49%，收在408.64美元，市值增至2513億美元。英特爾收漲0.5%，為58.61美元，市值為2481.55億美元。雖然這不是英特爾市值首次被另一家美國晶片廠超越，卻是輝達市值第一次超車英特爾，雖然兩家公司的營收數字相差仍然懸殊。此前德州儀器、高通的市值都曾經超越英特爾。

今年以來輝達股價累計漲74%，成為華爾街近幾年來表現最亮眼的個股之一。該公司近幾年來積極轉型，事業版圖由核心的個人電腦晶片事業，拓展至數據中心、汽車與人工智慧晶片業務。

英特爾今年以來股價跌約2%，表現遠不及費城半導體指數的累計上漲11%，以及科技股為主的那斯達克指數上漲17%。英特爾雖主宰PC與伺服器處理器市場數十年，但在智慧手機革命受到重挫後，至今仍苦於推進業務的多元化布局。

近幾年來國外對手帶來的競爭壓力也日益升高，英特爾市值早已落後南韓三星電子與台灣的台積電。新冠肺炎疫情全球大流行，英特爾龐大的供應鏈亦受到衝擊，此外，開發「Tiger Lake」10奈米製程處理器相關成本增加，亦為英特爾的營運帶來壓力。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）