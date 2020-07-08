新冠奪全球54.5萬人命 逾1,190萬例確診

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日19時（台灣9日凌晨3時），全球至少54萬5,414人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），確診至少1,190萬6,470例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少629萬5700人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計13萬1,857人病故，累計確診數達302萬2899例，至少93萬6476人康復。

巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬6,741人不治，累計確診166萬8589例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬4517死，28萬6,979例確診）、義大利（3萬4,914死，24萬2,149例確診）、墨西哥（3萬2,014死，26萬8,008例確診）

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3,572例確診，已有7萬8,548名病患痊癒。

非洲南部國家賴索托出現首宗染疫死亡案例。

從區域來看，歐洲累計確診277萬388例，20萬812死；美國和加拿大累計確診312萬9,267例，14萬625死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診303萬9,720例，13萬2,915死。

亞洲累計確診157萬9,739例，4萬27死；中東地區累計確診86萬5653例，1萬8,872死；非洲累計確診51萬1,260例，1萬2028死；大洋洲累計確診1萬443例，135死。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE