聯航不敵疫情 全美近半人力恐放無薪假

全球航空業因新型冠狀病毒疫情陷入寒冬，聯合航空即使接受美國政府紓困仍不斷燒錢。為求止血，聯航今天通知3.6萬名員工可能從10月起放無薪假，占全美人力近半。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，美國聯邦政府大手筆紓困航空業，協助支應員工薪資到9月底。眼見旅遊需求持續低迷，聯合航空控股（United Airlines Holdings）成為全美首家預告將放大批員工無薪假的主要航空公司。

美國空服員協會（AFA-CWA）主席尼爾森（Sara Nelson）透過聲明表示：「聯航放無薪假的預估數字令人痛徹心扉，卻是我們見到對整體產業狀態最坦率的評估。」

航空業曾期盼民眾搭機需求在疫情趨緩後回升，但加州、德州、佛羅里達、亞利桑那等地近期確診病例激增，旅遊復甦遭遇阻礙，商務搭機需求也未見起色。

華爾街日報報導，聯航位於新澤西州紐瓦克（Newark）的營運據點淨訂位量顯示搭機需求短暫回升後又往下掉，數週前曾恢復到去年同期水準約33%，7月1日只剩16%左右，其他營運據點的淨訂位量也開始下滑。

紐約與芝加哥等地嚴防疫情回溫，近期要求疫情嚴重的外州訪客抵達後自主隔離，使得航空業更難走出春季經濟大規模停擺時的營運低潮。聯航一名高層表示，放大批員工無薪假是不得已的選擇。

根據高層說法，聯航每天燒掉約4000萬美元現金。聯邦政府要求接受紓困的航空業者不得裁員的禁令期滿後，無薪假預定10月1日開始實施。

聯航股價8日小跌0.06%，收在32.53美元，年初以來跌幅達63%。

聯航全球雇用9.5萬名員工，收到可能放無薪假通知的員工占全美人力45%，包括1.5萬名空服員。聯航表示，放無薪假的最終數字取決於搭機需求變化，及接受自願離職方案與暫時休假的員工數量。

由於病毒威脅未除，航空業預期搭機需求要多年才能回到疫情爆發前水準。除聯航外，美國航空集團（American Airlines Group）也已大幅減班，2萬多名員工超出營運需求，可能收到無薪假通知。