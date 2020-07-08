聚鼎攻電動車散熱 營收拚翻倍

被動元件產業再發動跨國併購，全球第二大保護元件廠聚鼎（6224）宣布全資收購德商漢高的散熱事業（TCLAD），總計斥資2,600萬美元，約當新台幣7.8億元，全力衝刺電動車散熱市場，估完成交割之後，明年第一季開始編列合併報表，新聚鼎將躍居全球金屬散熱基板龍頭，全年營收挑戰翻倍成長。

TCLAD為全球第一大散熱基板廠商，車用領域主要交貨給Tier 1車廠，以濕式製程為主，聚鼎則擁有獨家乾式製程，雙方強強聯手，將通吃中、低階金屬散熱基板訂單，根據規劃，相關交易將於第四季完成交割，聚鼎將以自有資金支應，最晚明年第一季開始編列合併報表，TCLAD挹注營收之下，聚鼎可望再創另一波成長動能，法人估計營收將倍數成長。

聚鼎預計透過子公司聚燁科技，與德商漢高集團（Henkel）美國子公司簽署協議，收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板（TCLAD）事業部門之全部資產與業務，收購範圍包含在美國威斯康辛州Prescott約10萬平方呎土地廠房與機器設備、存貨、商標、專利、著作權、Know-how技術、客戶關係及商譽等，並續聘約273名員工，但不包含債務。

聚鼎董事長兼執行長朱復華表示，聚鼎自2007年起即深耕金屬散熱基板市場，並獨立研發不使用溶劑的環保乾式製程，客戶遍及電視背板、商業及車用照明、高速運算等領域，為亞洲唯一以金屬散熱基板製造為專業的廠商，此次收購，可取得TCLAD全球領導地位與通路，更達成乾濕式製程的技術互補與共同研發平台，建立完整的產品組合，持續獲取精密傳導需求的世界級訂單。

據悉，雙方主要著眼於超前部署電動車散熱市場，聚鼎預期車市可望從第四季開始復甦，電動車動力輸出控制模組IGBT的散熱需求必然隨之增高，平均裝置用量將超過20顆，在歐洲市場中，TCLAD已經打入眾多高階車種供應鏈，且在許多客戶的供應鏈中擔任Single Source，市場估計，雙方結盟之後，在散熱基板的市占率上看30～40％，遙遙領先第二大。

漢高集團年營收約200億歐元，TCLAD儘管技術超前、獲利頗佳，但終究不是漢高集團的核心事業，本次收購吸引全球三～四組買家參與競標，當中不乏大陸買家，聚鼎出價雖不是最高，卻以其技術、客戶互補性勝出。