美注資兩藥廠 股價狂飆

美國聯邦政府發放20億美元予Novavax、雷傑納隆（Regeneron Pharmaceuticals），支持這兩家藥廠研發與製造對抗新冠肺炎的實驗性藥物與疫苗。

受此激勵，Novavax 7日（周二）股價飆漲31.6％，收在104.56美元。雷傑納隆股價走升2.17％至640.88美元。

Novavax積極開發新冠病毒疫苗，自5月開始啟動臨床測試以來，股價就一路狂飆，與今年初4美元相比，迄今暴漲25倍。

對兩家藥廠注資為美國「神速行動」（Operation Warp Speed）的一部分，此計畫旨在加速新冠肺炎藥物與疫苗研發製造。聯邦政府盼提供藥廠支持，確保今年秋冬以前能出現對抗疫情更有效的工具。

美國衛生及公共服務部（HHS）此次提撥予Novavax 16億美元，是「神速行動」成立以來發放的最大筆資金。該藥廠將進行實驗性疫苗的臨床研究以及打造大規模的藥劑生產。

Novavax執行長埃爾克（Stanley Erck）指出：「神速行動的資金用於生產1億劑疫苗，預計今年第四季開始出貨，可能明年1或2月以前完成交貨。」

另一家藥廠雷傑納隆取得4.5億美元的聯邦合約，表示將打造新冠肺炎實驗性藥物，未來該藥品經監管機關核可後，政府將免費提供給大眾。

雷傑納隆指出，抗病毒藥物合約包含潛在治療藥劑7萬到30萬份，或是預防藥劑約42萬到130萬份，首批藥劑最快將於今夏推出。

美政府近月投入數十億美元資金協助企業研發疫苗，對象包括嬌生集團（Johnson & Johnson）、Moderna Inc.、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、Emergent Biosolutions等。