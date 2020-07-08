未見轉單 南韓在陸半導體市占率下滑

陸美貿易戰延燒至爭奪科技霸權，外界預期在陸美經濟逐漸脫鉤下，第三方國家或地區的科技公司有機會獲得轉單效應，南韓政府智庫南韓對外經濟政策研究院（KIEP）報告顯示，南韓對陸半導體、尤其是記憶體出口額、市場份額連2年下滑，而台灣、東協國家卻吃下南韓缺口，比重逐漸上升。

據《Business Korea》報導，KIEP報告指出，南韓半導體產業並未受惠於陸美貿易爭端，南韓對陸記憶體出口額更從2018年的637.19億美元，到2019年年減30.4％、至44.44億美元，市占率也從51.8％，在同時期年減4.89個百分點、至46.9％。

南韓的市場份額持續走跌，報告指出，主要是南韓的記憶體競爭能力變弱，如南韓對陸去年大減77.9％，就是科技產品出口額下滑所致。

南韓2019年整體整體資通(ICT)科技產品、年減19.8%，其中電子產品驟減70.5％、電子元件走跌22.7％、電信設備走跌4.9％，大陸進口的ICT產品從南韓進口的額度，也從2018年的21％，1年內下滑至17.5％。至於東協國家以及台灣，則市分別上漲6個、1.4個百分點。

台灣跟東協國家出口的ICT產品，取代了南韓在陸的市場份額，甚至連歐盟進口占比也在提升，儘管陸美貿易戰之下，有望提高南韓的科技產品市場份額，但實際上幫助卻不大。（中時電子報 呂承哲）

文章來源：businesskorea

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