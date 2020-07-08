中概股逃命潮 渾水創辦人洩美股崩跌凶兆

知名做空機構渾水（Muddy Waters Research）今年做空瑞幸咖啡成功，掀開在美掛牌陸企財報問題，甚至引爆中概股回歸陸股浪潮，其創辦人布拉克（Carson Block）則是在近日接受媒體採訪表示，美國經濟當前就是個壓力空前「火藥桶」，任何一點火花都足以炸開美股。

據《新浪財經》報導，布拉克近日接受採訪時提到，美股目前的選股指標不再是看公司體質好壞，在美國聯準會（Fed）推出無上限量化寬鬆（QE）後，市場資金過度氾濫，甚至出現只要聽Fed主席鮑爾（Jerome Powell）說什麼就跟著做的說法，等於是投資人都是憑藉運氣好壞來進出場。

布拉克表示，他不會乘上這台由鮑爾所飆速駕駛、充滿風險的車輛，極端的貨幣政策導致金融市場相當脆弱，鮑爾與川普在10年以後已經不在位置上，他們根本不會在乎這些問題。

隨著Fed資產負債表規模持續飆升，在早些時間已經突破7兆美元，布拉克認為這會製造出更多火藥，讓美國經濟出現一個超級巨大的火藥桶，任何的火花都會引爆這一切，根據經濟周期來看，大概每10年就會出現一次經濟危機，像是2000年網路泡沫破滅、2008年金融危機，股市最終都會打回基本面，每次的系統性風險的原因都是不斷堆升的債務問題，如今解決債務的方法卻是借更多的錢償還，這無法解決根本問題。（中時電子報 呂承哲）

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