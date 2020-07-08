哈佛大學秋季純線上授課 川普批荒唐

美國總統川普7日在白宮舉行圓桌會議中，批評哈佛大學因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關係，在秋季學期全面實施線上課程的決定「很荒唐」。

法新社報導，他說：「我認為這很荒唐，這是取巧。他們應該替自己感到羞恥。」

美國染疫人數持續增加，尤其是南部和西部，但尋求在11月大選連任的川普，對重新開放美國仍抱持樂觀態度。

他說：「每個人都想重新開放，媽媽、爸爸、孩子都這麼想，到了該這麼做的時候了。」

「我們希望重新開放學校，希望過程能又快又漂亮，就在秋季。」

川普同時表示將對各州州長施壓，要求他們在秋季開放學校，直指有些人是因為政治理由才關閉學校，「這樣不行，我們會極力對州長和每個人施壓，要他們開放學校」。

美國許多學校已經忙著調整授課計畫，因為美國移民暨海關執法局（ICE）前一天發布命令說，申請今年秋季班的留學生，若學校僅開設網路課程，將無法獲得簽證。已經在美國境內的學生也必須離境，或轉學到其他有開設常規課程的學校。

美國移民暨海關執法局說，完全實施線上授課的學校，必須在7月15日之前遞交計畫；實施面對面常規課程、縮減\延後課程、混合實體與線上教學的學校，則必須在8月1日前遞交計畫。

路透社報導，美國學院、大學國際學生超過100萬人，而外籍生通常支付全額學費，是許多學校重要收入來源。

美國移民暨海關執法局的新規適用於F1或M1非移民學生簽證。F1是指非移民學術課程學生簽證、M1則是非學術性或是職業性課程學生簽證。

哈佛校長白樂瑞（Larry Bacow）表示，美國移民暨海關執法局執導方針採取「硬性、一體適用的作法」，讓各校「深感憂心」。