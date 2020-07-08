2020全球護照這國最強 美國弱到堪比墨西哥

在新冠肺炎疫情衝擊前，全球享有史上空前的行動自由。然而，歷經新冠肺炎蹂躪後，許多國家紛紛祭出旅遊禁令，經過一番洗牌後，亨氏護照指數（Henley Passport Index）公佈了世界最強護照最新排行榜。

據CNN新聞網7日報導，亞洲人所持有的護照仍能進入最多國門，而日本更拔得頭籌，在全球191個目的地享有免簽證或落地簽證的待遇。而新加坡可去190個目的地位居第2，第3名則是同樣可去189個目的地的韓、德兩國。至於台灣則從去年的30名，退為第名33。

然而，發表報告的全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）說，他們不會把暫時禁令列入考慮，主要的因素仍在於旅遊的自由度。而歐盟在新冠肺炎疫情爆發，封鎖邊境好幾個月後，上周終於公佈從7月1日起可入境的14個國家，由於日、韓，還有護照排名雙雙第9的澳洲和加拿大都符合歐盟的衛生與安全標準，而順利入列。

而美國因處置新冠肺炎疫情不當，和巴西及俄羅斯同樣被排除在許可名單外。儘管美國目前排名第7，但在歐盟的禁令下，美國人所享有的旅行自由度，大約只和排名第25，能去159個目的地的墨西哥，還有排名第28，能去153個目的地的烏拉圭差不多。

同樣的，目前仍不受歐盟歡迎的巴西，雖然名列19，但實際和名列36，只享有142的目的地免簽證或落地簽證待遇的巴拉圭差不多。

2020年全球最強護照前10名：

1. 日本（191個目的地）

2. 新加坡（190個目的地）

3. 韓國、德國（189個目的地）

4. 義大利、芬蘭、西班牙、盧森堡（188個目的地）

5. 丹麥、奧地利（187個目的地）

6. 瑞典、法國、葡萄牙、荷蘭和愛爾蘭（186個目的地）

7. 瑞士、美國、英國、挪威、比利時（185個目的地）

8. 希臘、紐西蘭、馬爾他、捷克（184個目的地）

9. 加拿大、澳洲（183個目的地）

10.匈牙利（181個目的地）

而能享受免簽和落地簽證目的地不到40國的，則有7國護照︰

103.北韓（39 個目的地）

104.利比亞、尼泊爾、巴勒斯坦領土（38個目的地）

105.索馬利亞、葉門（33個目的地）

106.巴基斯坦（32個目的地）

107.敘利亞（29個目的地）

108.伊拉克（28個目的地）

109.阿富汗（26個目的地）

文章來源：Henley Index: Japan tops 2020 list of world’s most powerful passports

（中時電子報 楊幼蘭）