北美新冠升溫 歐美股拉回 道瓊跌396點

新冠疫情升溫！投資人獲利了結 美股道瓊大跌396點

新冠肺炎第二波疫情又起，及部分地區再度封城對經濟帶來的風險同時獲利了結，美股7日收低，道瓊近396點。

道瓊工業指數大跌396.85點或1.51%，以25890.18點作收。標準普爾指數下挫34.4點或1.08%，收在3145.32點。科技股那斯達克指數下滑89.76點或0.86%，收10343.89點。

倫敦FTSE 100指數大跌96.04點或1.53%，以6189.90點作收。法蘭克福DAX 30指數下挫116.65點或0.92%，收在12616.80點。巴黎CAC 40指數下滑37.78點或0.74%，收5043.73點。

（中時電子報 林宜靜）

貨幣措施帶來大量流動性影響 甚於疫情

華爾街股市三大指數今天開低，在標準普爾500指數連續5天走高，創下今年以來最長漲勢後，市場投資人評估美國新增數萬例確診病例對經濟帶來的風險。

道瓊工業指數開盤挫204.42點，或0.78%，來到26082.61點。標準普爾500指數開盤跌19.53點，或0.61%，來到3160.19點。以科技股為主的那斯達克指數開盤跌33.36點，或0.32%，來到10400.29點。

儘管美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增令人不安，但在美國服務業意外擴張，以及6月新增就業破紀錄等樂觀經濟數據，強化外界對經濟正在復甦的看法，推升近期美股走高。

紐約GraniteShares ETFs研究部門主管吉安諾托（Ryan Giannotto）說：「疫情病例日益攀升之際，股價卻攀升，顯示貨幣刺激措施所帶來大量流動性的影響，甚於疫情對經濟的立即衝擊。」

（中央社）