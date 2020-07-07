新冠肺炎病例再增 道瓊跌逾200點

由於華爾街回吐了前一交易日的一些過大漲幅，美股週二開盤下跌。道瓊跌222點或0.85％。在普標500跌14點或0.46％，那斯達克指數持平。

市場上並沒有特別的利多或利空消息，但周二上午交易員正在關注以下內容：

因冠狀病毒關閉而與經濟重新開放相關的股票在盤前市場走低。挪威郵輪公司和嘉年華公司分別下跌約2％。美國航空和聯合航空均下跌超過2％。

亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克（Raphael Bostic）告訴英國《金融時報》，隨著冠狀病毒病例的持續增加，美國的經濟復甦將「更為艱難」。

從積極的一面來看，美國政府與製藥商Novavax簽訂了一份16億美元的合同，以開發一種冠狀病毒疫苗，這是白宮「曲率極速行動(Operation Warp Speed）」，這是美國川普政府提出的疫苗開發的新戰略，授予的最大金額。Novavax股票上漲了34％。

科技股也扺消部分周二的跌幅，亞馬遜、蘋果、Netflix和Alphabet均上漲。

在周二之前，華爾街表現強勁，道瓊工業平均指數上漲了450點以上。標普500指數連續第五個交易日上漲1.5％，那斯達克指數上漲2.2％，為最大漲幅。

週一，全美國冠狀病毒病例持續增加。在包括德州在內的23個州中，新冠肺炎醫院住院的人數週日成長了5％以上，該州報告了8,000例住院記錄。星期日，加州州長加文·紐瑟姆（Gavin Newsom）週一又要求另外六個郡關閉其室內業務。

瑞銀（UBS）投資長馬克·海夫勒（Mark Haefele）在一份報告中表示：「儘管我們預計經濟將繼續波動，但我們認為有理由樂觀地認為，經濟和市場可以抵禦近期的感染加劇。」 「有跡象表明，醫療保健系統可以更好地應對新冠肺炎，從而減少了對行動自由的限制，經濟數據繼續表明韌性。」

勞工部將在美國東部時間星期二上午10時公佈5月份的職位懸缺數字。道瓊（Dow Jones）委託調查的經濟學家預計，總職位懸缺將從4月的505萬下降至5月的450萬，為2014年12月以來的最低水平。

文章來源：CNBC

（中時電子報 趙永紝）