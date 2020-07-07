跟進印度 美國研擬禁止中國社交App

印度上周大刀闊斧禁止59個中國App在當地營運，如今美國傳有意跟進，美國國務卿蓬佩奧在美東時間6日晚表示，美國確實在研議包括抖音海外版TikTok等中國社交媒體App。

福斯新聞網報導，蓬佩奧指出，自己不想比總統川普早透露該消息，但政府確實在研究此事。

印度此前禁止字節跳動的TikTok、騰訊的微信等App在當地使用，大規模影響中國企業在海外的經營計劃，外界也認為字節跳動等企業或因此事損失數十億美元，倘若美國跟進給予重擊，將對這些有意出海經營的企業造成更大規模的打擊。

繼印度之後 美擬禁用抖音等中國軟體

美國國務卿龐佩歐（Mike Pompeo）周一（6日）接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「美國確實有在考慮禁用中國社群軟體，其中也包括抖音（TikTok）。我不想搶在總統發聲明前說這件事，但這的確是我們目前在考慮的一件事。」

美國國會議員近來表示無法信任抖音等中國軟體，認為中國社群軟體會蒐集使用者資料用於間諜用途，且擔憂中國法律要求企業與中國共產黨控制的資訊網路合作。

抖音曾聲明其不會提供使用者數據給中國官方，並強調他們的使用者資料都是儲存在美國的數據庫，備份則是儲存於新加坡，所有數據中心都不是位於中國，且不受中國法律限制，不過使用者隱私問題仍引起多方的擔憂。

隨著中印邊界衝突升溫，印度於上周宣布，為維護國安及國民隱私，將禁用包括抖音在內的59個中國軟體。

當福斯新聞向龐佩歐提問美國是否會禁用抖音等中國軟體時，龐佩歐談到：「我們非常重視這個部分，也確實在考慮。我們在這個議題上已經努力了很長一段時間了，針對民眾手機上的中國軟體我們一定會把事情做對。」

當被問到國人是否應該繼續下載中國社交軟體時，龐佩歐回答：「除非你希望你的個人資訊落入中國共產黨手裡。」

（工商時報 呂佳恩）