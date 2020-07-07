今（7/7）日國際財經新聞重點摘要：

1. 加班費大減 日本5月實質工資下跌2.1％

日本五月份經通膨調整後的實質工資出現近五年來最大跌幅。日本政府周二公布的慘淡數據顯示，勞動力市場正面臨著巨大壓力。

實質工資為衡量家庭購買力的參考指標，根據日本勞動省的新數據，在五月與去年同期比較下跌了2.1%，為自2015年6月下跌2.8%以來的最大跌幅。

實質工資的下降，主要原因為因新冠疫情的衝擊，讓加班費減少，勞動省一名官員指出。加班工資在五月年減25.8%，為該數據在2013年1月出現記錄以來最大的跌幅。

另外，名義現金收入在五月下跌2.1%，多於前一個月的下跌0.7%，亦為近五年最大跌幅。

固定工資或基本工資則微幅上漲0.2%。一次性的特別支付則下跌14%。

日本第二季度正準備迎接最嚴重的經濟衰退，可能為戰後之最。經濟學家預計，在大規模的需求衝擊之後，由於採取了應對病毒爆發的鎖定措施，第二季經濟將出現20%以上的萎縮。

（時報資訊 張朝欽）

2.美國確診數破290萬 加州擴大防疫限制

周一美國的新冠肺炎新增確診數持續飆升，根據約翰霍普金斯大學統計，美國總確診數升至291萬人，累計死亡病例超過13萬人，這表示死亡率約達4.5%。

在過去14天，美國有38個州的確診數增加，其中愛達荷、蒙大拿與佛州確診數增加最多。11個州與華盛頓特區在此期間的疫情變化不大，新罕布什爾的新增確診數下滑。

邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）首長Carlos Gimenez周一表示，因該郡確診激增，政府將發布一道新的緊急命令，自7月8日起關閉餐廳內用服務，以及派對場地、健身房與短期租屋。海灘只在周二開放，但如果人群與遊客未遵守公衛規定，政府將不得不再度關閉海灘。

因全州的新冠肺炎住院與確診數持續升高，加州州長紐森（Gavin Newsom）已要求聖地牙哥郡等另外6個郡關閉室內業務，包括餐館、電影院與博物館等。目前還有23個郡列入「觀察名單」，包括加州人口最多的地區，如洛杉磯、橘郡與聖伯納丁諾（San Bernadino）。

（時報資訊 柯婉琇 ）

3.PPP申貸達5214億美元 挽救5110萬個工作

川普政府周一宣布「薪資保障計畫」（Paycheck Protection Program,PPP）已提供小型企業共5214億美元貸款，為美國保住了約5110萬個工作，相當於接受金援的小型企業員工總數的84%。

PPP計畫總規模為6660億美元，於4月上路，為受到新冠肺炎疫情衝擊的小型企業提供免償還貸款，過去財政部以保護隱私為由，拒絕公布獲得這項超優惠貸款的企業。美國總統川普4日已簽署由國會通過的法案，使PPP方案的申請期限延至8月8日。

周一川普政府公布請領逾15萬美元貸款的個案細節，包括公司名稱與產業別等，這項針對小型公司的紓困案雖然發揮成效，但似乎也坐實了民主黨與監督團體此前的擔憂，即除了家庭式的小商店之外，這筆基金也流向了資金雄厚、知名度高，且具有政治背景的企業，包括公共政策遊說公司Wiley Rein LLP與APCO Worldwide，以及知名的律師事務所，如Boies Schiller Flexner LLP，以及曾代表川普總統的Kasowitz Benson Torres LLP。

（時報資訊 柯婉琇 ）

4.中概股發威 歐股創近1個月新高

因最新公布的經濟數據意外強勁，以及經濟穩定復甦的樂觀預期帶動中國股市飆漲，周一歐洲股市勁揚，終場創下近一個月以來新高。

泛歐Stoxx 600指數周一收漲1.58%，為371點。匯豐大漲6.56%，帶動銀行股急升3.9%。汽車、工業、能源與精品等其他中概股均表現強勁。

美國6月ISM服務業指數升至57.1，不僅重返擴張，且優於市場預期。歐元區19國5月零售銷售額月增17.8%，不僅創下歷來最強勁的增長，亦超出市場預估的月增15%。

周一收盤，英國富時100指數漲2.09%，為6285點。德國DAX指數漲1.64%，為12733點。法國CAC 40指數漲1.49%，為5081點。義大利富時MIB指數漲1.55%，為20031點。西班牙IBEX 35指數漲2.06%，收在7556點。

（時報資訊 柯婉琇 ）

5.美住宅太陽能業者Sunrun 斥資14.6億美元收購同業

美國住宅太陽能安裝業者Sunrun 6日（周一）宣布，將以14.6億美元的股票收購同業Vivint Solar。

根據兩公司聲明，Vivint Solar股東每股將換得Sunrun 0.55股，換算比Vivint Solar周一收盤溢價10.4％。

Sunrun與Vivint Solar董事會皆同意合併，加上負債，該交易總值達32億美元。未來Sunrun股東握有合併公司64％股權，其餘由Vivint股東持有，每年可省下成本約9,000萬美元。

（工商時報 陳怡均）

6. 銅價大幅反彈 惟分析師看法謹慎

近來工業金屬銅的價格大幅反彈，然而疫情不確定性恐衝擊市場需求，加上疫情影響南美礦場生產速度，分析師對銅價展望看法謹慎。

倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅在6月底升破每公噸6,000美元大關，較3月的低點4,626.5美元大幅反彈。

能源顧問公司Wood Mackenzie分析師喬安尼德斯（Eleni Joannides）表示，隨著經濟和工業活動回復，預估2020年下半年銅礦需求將回升，然而經濟復原的程度也會影響銅礦需求。

（工商時報 顏嘉南）