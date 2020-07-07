美國商會籲中國增購美商品 促落實貿易協議

美國全國商會與40多個行業協會今天敦促美國高層與中國官員在疫情導致關係緊張之際，加強落實世界兩大經濟體美中1月簽署的第一階段貿易協議。

路透社報導，這些團體聯名致函美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴，稱目前取得的進展讓他們受到鼓舞，但敦促中國大幅增購美國商品與服務。

他們說，對抗新型冠狀病毒疫情與恢復全球經濟成長，部分仰賴成功落實美中貿易協議。這份協議協助終結美中以牙還牙祭出關稅、打了近18個月的貿易戰。

美中貿易協議要求中國在未來兩年額外購買價值2000億美元的美國商品與服務。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）大中華區執行長王杰（Jeremie Waterman）說，美中兩國先前已在結構性議題與購買農產品上取得一些進展，如今中國經濟開始從疫情中復甦，中國必須加強購買美國製造業商品、服務與能源，以達成其目標。

王杰說：「有些領域是我們認為進展較少且至關重要的地方，雙方必須加倍努力。」

美中緊張關係最近幾個月因為冠狀病毒疫情起源爭議，以及中國通過限制香港自治的「港區國安法」而升高。

美國總統川普說讓美中經濟體「脫鉤」依舊是選項之一，他的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）上月說，美中貿易協議已經「結束」，對市場投下震撼彈，但之後馬上收回這句話。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今天說川普考慮簽署數項針對中國與製造業的行政命令，但沒有提供細節。

美國工商團體在信件附件列出具體的建議內容，包括增購美國飛機與零件、汽車與醫療設備，以及雲端服務與美國能源產品。

他們說，加速落實第一階段貿易協議，可對兩國帶來助益，同時可為第2階段會談鋪路，觸及諸如補助、網路安全與數位貿易等關鍵議題。

他們在信件中寫道：「在雙邊緊張關係加劇之際，合力改善貿易與發展商業，可為美中兩個經濟體提供重要益處，並有助於改善兩國關係。」