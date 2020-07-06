印度近70萬人染疫 超車俄羅斯居全球第3

由於放寬封鎖限制及個人防護意識不佳，印度武漢肺炎新增確診病例連續4天創新高後，已超越俄羅斯，成為全球新冠肺炎確診病例第3高的國家，僅次於美國和巴西。

截至今天上午，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）累計確診病例達到69萬8,134例，死亡病例達1萬9,700例。印度昨晚已超越俄羅斯，成為全球武漢肺炎確診病例第3高的國家。

若按照最近幾天新增確診病例都超過2萬例的趨勢來看，印度今天可能就會突破70萬大關。

在印度成為全球確診病例第3高國家的同時，病毒檢測也破1000萬份樣本。這樣的數據顯示，印度過去因中央政府拒絕大範圍進行病毒檢測，導致無法抓出感染源；如今因擴大病毒檢測，讓更多潛藏的病例浮現。

印度4天前確診病例才剛破60萬大關，但在印度中央政府考量拯救經濟，持續執行解封第2階段，允許更寬鬆的人群流動政策。火車、航空等運輸都放寬，加上印度民眾普遍缺乏個人防護意識，讓原本病例很少的一些省分也因人口流動出現更多病例，連續幾天印度新增病例都在2萬以上。

根據通報，印度昨天新增2萬4422例，死亡新增421例。

由於疫情持續惡化，印度一些地方政府不同意中央政府為拯救經濟持續放寬限制措施的作法。例如泰姬瑪哈陵所在的北方省阿格拉（Agra）地方政府，考量疫情惡化，不遵行中央政府對外開放泰姬瑪哈陵的決策，仍暫緩遊客前往；馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）、西孟加拉省等，也都把封鎖期延長到7月底。

雖然印度武漢肺炎確診病例很多，但死亡率2.8%，低於全球4.7%的平均水準，同時痊癒率達60.9%，高於全球平均痊癒率56.6%。因此包括印度總理莫迪在內，多名執政黨領袖和部長都宣稱，印度受武漢肺炎影響沒有其他國家嚴重。

但因印度武漢肺炎病例迅速增加，包括首都新德里在內，已經出現病床不足等醫療資源缺乏情形，政府借用火車、學校和飯店，緊急增設臨時病床，以因應病床不足的現象。

目前，印度疫情最嚴重的3個省市依序是馬哈拉什特拉省、坦米爾那都省和新德里，3個省市的病例數占全印度的60%以上；而新德里、孟買和清奈則是印度3個疫情最嚴重的城市，3個城市的病例占全印度病例的36.2%。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE