數據中心晶片需求增 仍無助三星疲軟獲利

今（7/6）日國際財經新聞重點摘要：

1.數據中心晶片需求增 仍將無助三星疲軟獲利

在三星公布上一季度初步財務資訊的前夕，分析師認為，居家辦公需求的激增，導致數據中心擴大對晶片的需求，然將無法抵銷全球智慧型手機銷售疲軟的態勢。

三星為目前全球DRAM和NAND快閃記憶體最大供應商，公司將在本周二公布4~6月該季度的初步營收以及營業利益，先前的預測為下跌。據Refinitiv智慧預測，三星上季營業利益可能較前一年度同期下跌4.5%，來到6.3兆韓元(約合52.5億美元)。

因政府居家規定致使線上學習和相關訂單增加，支撐了新冠疫情期間的晶片需求，美光在上個月即預測了季度營收強勁成長。而晶片為三星貢獻了約過半的獲利，其餘約為智慧型手機所貢獻。

隨著晶片需求改善，DRAM價格的提高，有助於三星在第二季的表現。然而開普投資證券(Cape Investment & Securities)分析師朴尚德(Park Sung 音譯)表示，這些價格的上漲很可能是數據中心囤積晶片所造成，DRAM價格在上季度上漲14%，但在六月相較五月已持平發展。

除非新冠疫情帶來的不確定性能完全去除，不然該產業部門的未來展望不會太樂觀，南韓野村證券研究主管表示。

現代汽車證券估計，在智慧型手機領域，三星在4~6月營業利益將下跌16%。分析師認為，三星智慧型手機在4月觸及銷售谷底，可能需要一些時間才能恢復。

三星將在本月稍晚公布上季度更詳細的資訊。

（時報資訊 張朝欽）

2.與中國協商25年期協議 伊朗外長：沒有秘密條款

伊朗外交部長查瑞夫今天對國會表示，伊朗與中國在協商一項25年期協議，一旦敲定，內容條款隨即會向全國公布。

法新社報導，查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示：「我們有信心，並以堅定信念和中國協商這項25年期的策略協定。」

查瑞夫向國會報告期間遭遇議員猛烈言語攻勢，主要是因為當年是他負責與世界列強談成2015年核子協議。

2015年這起核子協議要求德黑蘭當局抑制核計畫，換取解除大部分經濟制裁。當時伊朗保守派人士即強烈反對這項協議，說美國一向不值得信任。

果不其然，美國總統川普2018年片面退出這項協議，成為華府對伊朗重新施加嚴苛制裁的序曲。

在美國制裁下，伊朗原油出口嚴重下挫，而中國是伊朗最大貿易夥伴，也是伊朗石油主要市場。

而自伊朗保守派和極端保守派掌控國會、5月底開議以來，查瑞夫今天首度向國會提出報告。

查瑞夫堅定表示，伊朗與中國這項展望性協議「沒有秘密」，一旦協議定案，內容就將公諸全國。他又說，早在2016年1月中國國家主席習近平訪問德黑蘭期間，就已經公開計畫意向。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也已公開表態，支持與中國建立雙邊策略性夥伴關係。

（中央社）

3.印度單日新增新冠創新高 泰姬瑪哈陵開放要再等

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日新增病例創新高，當局在首都開設龐大的治療中心因應疫情，著名觀光景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）也將維持關閉。

法新社報導，衛生部通報24小時內新增近2萬5000起確診病例、613人病故，是印度今年1月底檢驗到首起病例以來染疫患者增加最多的一天。

印度總確診病例如今超過67萬3000起，病故總數來到1萬9268人，即將超越疫情全球第3糟的俄羅斯。

疫情拉緊報情況下，世界七大奇景之一泰姬瑪哈陵雖已獲聯邦政府許可於今天對外開放，陵墓所在的北部城市阿格拉（Agra）地方當局仍決定暫緩遊客參訪。

據路透社報導，阿格拉是印度率先爆發大規模群聚疫情的地區之一，迄今仍是印度人口最稠密的北方省（Uttar Pradesh）內疫情最嚴峻的城市。

位於首都新德里南方、用白色大理石打造的泰姬瑪哈陵自3月中起即對外關閉，作為防疫措施的一環。

阿格拉地區地方行政官公布的文件指出，阿格拉堡（Agra Fort）和蒙兀兒帝國阿克巴大帝（Akbar the Great）陵寢所在的錫坎德拉（Sikandra）等其他重要紀念場所也將維持關閉。

目前仍不清楚聯邦政府是否會取消印度境內其他紀念場所的重啟計畫，例如新德里歷史悠久的紅堡（Red Fort）。

（中央社）

4.土耳其傳染病專家警告 提防超級傳播者

土耳其境內武漢肺炎疫情獲得控制，不過傳染病專家傑伊漢警告，須小心提防出現「超級傳播者」。

國立哈杰太佩大學（Hacettepe University）教授傑伊漢（Mehmet Ceyhan）指出，新增病例數走低趨勢恐因「超級傳播者」而中斷，並且針對這樣的病患可能在工作場所和營業場所出現提出警告。

傑伊漢告訴多安通訊社（DHA）：「儘管超級傳播者的比率很低，我們必須把他們篩檢出來。」他認為，醫護人員、售票員、超級巿場收銀員、理髮師、空服員、司機都是可能的超級傳播者高風險族群。

他表示，不清楚無臨床症狀者的感染力，「我總是認為他們有較高感染力。事實上，就算把曾經跟確診病例接觸過的人隔離，其他人還是會被無臨床症狀者傳染」。

傑伊漢表示，「大流行沒有季節性」，強調所謂武漢肺炎病毒傳染終將結束是一種誤解。不過他指出，如果可以找出至少5成無症狀病例，「就可以發揮巨大影響」。

他指出，超級傳播者咳嗽或是流出其他體液時會製造更多病菌，「一般病患散播病毒的時間可達兩週，不過這些人（指超級傳播者）傳染力可能會更久」。

據衛生部昨晚公布的疫情通報，過去24小時新增1148起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、19人死亡，累計通報20萬5758例、5225人病故；過去24小時有1188人康復，累計18萬680人出院。

土耳其武漢肺炎單日新增病例數於5月下旬和6月上旬曾降到低於1000例，但6月1日進入「新常態」後，6月12日以來都超過1000例。不過整體死亡率僅2.5%，87.8%病患已康復出院。

內政部指出，今天起將恢復更多商業活動，包括全國各地的露天遊樂場和主題公園都可以恢復營業。

與此同時，教育部上週宣布，全國學校於8月31日開學，其中各地小學於8月31至9月4日實施新生訓練，以幫助學生適應。

衛生部昨天公布措施供學校進行防疫，教室和其他區域必須重新規劃，原則上每4平方公尺只能有一名學生、教師或職員，校園內人與人必須保持至少1公尺社交距離。如果家中有人出現武漢肺炎症狀，家長有義務向學校通報，學生不可以去上學。每名學生僅一名家長可以進入校園，而且強制戴上口罩。

（中央社）

5.239位專家稱病毒可經空氣傳播 籲WHO改防疫建議

根據「紐約時報」報導，239位科學家表示，有證據顯示，新型冠狀病毒會在室內經由較小的微粒懸浮空中傳染，因此呼籲世界衛生組織（WHO）修改防疫建議。

世衛先前表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）主要經由口鼻吐出飛沫傳播，患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的大飛沫很快會落在地上。

紐時昨天報導，32國239位科學家在致世衛的公開信中概述證據，指出較小的微粒會讓人感染新型冠狀病毒。他們預定接下來一週在科學期刊公布這封信。

如果空氣傳播在這波疫情中是一大因素，尤其是在通風欠佳的擁擠空間，那麼遏制的結果就很重要。室內或許必須戴口罩，甚至保持社交距離時也要戴。醫療人員在照顧2019冠狀病毒疾病患者時，或許必須戴N95口罩以濾除甚至更小的呼吸道飛沫。

根據紐時報導，這些科學家表示，無論是經由打噴嚏產生的大飛沫空氣傳播，或是小很多的呼出飛沫可能飛了一個房間的距離，新型冠狀病毒都是經由空氣傳播，吸入後會感染。

然而世衛表示，病毒經由空氣傳播的證據不具說服力。

紐時引述世衛感染防控技術負責人阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）說法報導：「特別是在過去幾個月，我們已多次表示，我們認為空氣傳播有可能，但確實沒有確鑿或甚至是明確的證據支持。」

報導說，世衛在6月29日公布的疫情更新資訊中還說，新型冠狀病毒空氣傳播可能只會在醫療程序產生氣溶膠或小於5微米的飛沫傳播發生。根據世衛說法，適當通風和N95口罩在那些情況下就很重要。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）表示，世衛工作人員一直盡可能迅速評估新科學證據，但不會犧牲檢視品質。她還說，世衛組織將致力加強相關委員會的專業和溝通，確保各方意見都能兼顧。

（中央社）