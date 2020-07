怒批抗議份子是納粹！川普國慶日大搞分裂

不同於歷任總統在美國獨立日這天訴求國家團結,美國總統川普昨(4)日在演說中大搞分裂,將美國抗議人士比擬為納粹份子、恐怖份子,他誓言將擊潰這些「極端左派份子」,指控這些追求社會正義的抗爭人士正在摧毀美國。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、《國會山莊報》(The Hill)報導,7月4日美國獨立日歡慶建國244年,美國總統川普在白宮舉行的「向美國致敬」(Salute to America)慶祝活動上發表演說,「美國英雄們擊敗了納粹份子、推翻法西斯主義者、顛覆共產主義份子,拯救了美國價值,堅守美國原則,並且追捕恐怖份子到世界盡頭。」

「我們現在正在擊潰極端左派份子、馬克思主義者、叛亂份子、掠奪者,以及那些在很多事件中不知道他們在幹嘛的人。」

「我們不會讓任何人利用種族、背景來分裂我們的國民,我們不會讓他們挑起仇恨、不和及不信任。」

CNN指出,3日川普在俗稱「總統山」的拉什摩爾山(Mount Rushmore)致詞時也著眼類似言論,自詡是美國歷史與遺產的守護者,專注守護開國元老及其他重要人物留下的歷史遺跡,在美國面臨新冠肺炎疫情肆虐以及全美反種族主義抗爭風潮兩大危機之際,川普選擇加深美國的種族、文化分歧,而非團結全美國人。

CNN分析,川普在演說中大量使用「他們」等模糊詞彙,目的是玩弄少數人的恐懼,根據民調,認為反種族歧視引發的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威風潮將對白人主導地位構成威脅的美國人正在縮小。

文章來源:Trump doubles down on divisive messaging in speech to honor Independence Day

文章來源:Trump tries to drag America backward on a very different July 4th

文章來源:Trump hits ‘radical left,’ news media, China in Independence Day address

(中時電子報 吳映璠)