美股兆元俱樂部 短期內難有第五檔

谷歌母公司Alphabet市值上周五突破1兆美元，跟蘋果、微軟和亞馬遜一起加入美股兆元俱樂部。由於目前美國市值第五大業臉書，距離1兆美元仍有距離，市場認為短期內兆元俱樂部不會出現第五位成員。

臉書市值上周五為6,650億美元，股價至少大漲約50％才可能突破1兆美元大關。

黑人佛洛伊德（George Floyd）因警暴而死，臉書被指責沒採取具體措施阻止仇恨言論傳播，遭可口可樂等400多家跨國企業聯手抵制廣告，使股價近期承受不少壓力。

目前美股市值在5,000億美元到1兆美元之間企業，除了臉書就無別家。若連臉書市值也難突破1兆美元，近期就更不可能有其他企業能晉身兆元俱樂部。

目前美股市值逾4,000億美元，僅柏克夏海瑟威與Visa。市值逾3,000億美元僅萬事達卡、沃爾瑪和嬌生。

市值在2,000億美元到3,000億美元之間有寶僑、摩根大通、聯合健康集團、家得寶、英特爾、輝達、威瑞森（Verizon）、AT&T、網飛、Adobe、PayPal、特斯拉和迪士尼等13家公司。

外界認為目前難以揣測誰最可能成為第五家兆元俱樂部成員。尤其大部份市值逾2,000億美元的企業，都是業務已成熟而緩步成長的公司，幾乎不可能出現股價倍增情況。