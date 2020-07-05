與特斯拉一搏 寶馬砸5億歐元拚電動車

為了提高電動車的生產能力，寶馬(BMW)宣佈將對其歐洲最大的工廠投資5億歐元（約合台幣166億元）。

寶馬在新聞發佈會上表示，將在位於德國的丁格爾芬工廠增加8條電池模塊和電動機生產線，之後還將增加四條生產線。寶馬CEO奧利弗·齊普策（Oliver Zipse）表示，到2022年，這座工廠每年將可以為超過50萬輛電動車生產電機。

按照計劃，第一款使用新技術並在中國組裝的車型iX3 SUV將是寶馬交出的首個成績單。寶馬在丁戈爾芬和其他工廠生產的最新電動馬達，也將為該公司在未來幾年推出的電動汽車提供動力。同樣使用該技術的寶馬旗艦車型iNEXT SUV和i4電動轎車將於2021年發佈。

顯然，寶馬在為即將到來的電動化市場未雨綢繆，以及和包括特斯拉在內的競爭對手一決高下。此外，本次工廠的升級對寶馬以及其掌門人齊普策而言也至關重要。

豪華品牌先後對電動汽車出牌，福斯、賓士都曾相繼推出可以開發電動汽車的專用平台。大眾曾對其茨維考工廠進行了全面改造，讓其成為一座專門使用新技術生產電動汽車的工廠。2019年，福斯還將投資60億歐元打造的MEB平台開放，邀請其它車企共享該平台進行純電動車型開發。不久前，德國《明鏡週刊》曾報道稱，關於建立純電動平台，還是支持不同動力系統的集成平台，寶馬內部出現了分歧。

在疫情考驗下，寶馬試圖通過各種方式開源節流。6月21日，寶馬公佈了裁員6000人的計劃，這也是寶馬汽車自2008年金融危機以來首次如此大規模裁員。不久前，寶馬還宣佈暫停其與戴姆勒合作研發自動駕駛技術的項目。

不過，即便面臨銷量下滑和疫情的雙重危機，寶馬對研發的投入也沒有受到影響。齊普策曾表示，2025年之前，寶馬將累計投入超過300億歐元用於研發。自2015年以來，寶馬集團的研發投入已連續5年超過50億歐元。

據德國媒體報道，寶馬目前還計劃在慕尼黑附近的巴伐利亞州試點工廠生產動力電池。

文章來源：36Kr

（中時電子報 趙永紝）

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