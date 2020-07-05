日本熊本水災16死17命危 居民排字SOS求援

日本九州南部豪雨成災，尤其是熊本縣河川氾濫、土石崩塌，已知造成16人死亡、14人無生命跡象、13人失聯。

日本放送協會（NHK）今天報導，日本昨天受到鋒面及低氣壓流入暖濕空氣影響，九州南部上空大氣狀態不穩定，以熊本縣為主，昨天凌晨出現線狀降水帶（線狀對流）造成強降雨，球磨川等河川有11處氾濫，熊本縣人吉市球磨川的堤防潰堤，廣範圍地區嚴重淹水。

熊本縣的蘆北町、津奈木町等各地陸續發生土石崩塌。蘆北町昨天先是有一名80多歲女性死亡，後來又得知有5人死亡。津奈木町有一名80多歲男性死亡。

此外，熊本縣球磨村渡地區因河川氾濫淹水嚴重，一所老人院「千壽園」有14人無生命跡象。

熊本縣政府表示，住在老人院「千壽園」的老人等約50人，加上院內工作人員多人被困在院內，很多人身體狀況差，消防人員、自衛隊漏夜搶救，將院內老人陸續移送到其他醫院。

NHK報導，91歲的堤正通與妻子3日到「千壽園」短期入住，昨天被自衛隊救出之後，內心很感激，回顧整個情況時說真的感到很恐怖。他的兒子堤俊介表示，剛開始打電話給老人院，但一直無法聯絡上，不知情況如何，內心相當焦急。

報導說，自衛隊的直升機今天上午9時20分（台灣時間8時20分）左右拍攝到熊本縣球磨村的影像，可看到神瀨保育園庭院有用平假名寫著「神瀨保育園120名避難」的文字，還可看到有幾人在走動。

神瀨保育園距離球磨川約100公尺，周邊的房舍都浸在水中。