可降低新冠病毒死亡風險 地塞米松訂單暴增

藥物採購大型業者Vizient表示，自從英國最新研究發現學名藥地塞米松（Dexamethasone）可降低新冠病毒重症患者死亡風險，頓時此類固醇藥物需求水漲船高，訂單暴增數倍之多。

Vizient指出，上周地塞米松的訂單超過280萬件，幾乎是前一周將近39.75萬件的6倍之多。Vizient為全美最大的醫院藥品集中採購組織（Group Purchasing Organizations，GPO）之一。

Vizient資料顯示，該份報告6月16日發布當天，地塞米松需求激增167％。

Vizient藥品解決方案副總裁盧西奧（Steve Lucio）指出，這歸因於牛津大學該份報告，促使更多醫院與醫師打算使用該藥治療新冠肺炎病患。

盧西奧說：「對於那些之前沒有使用地塞米松治療新冠病毒、或是對於使用類固醇有點顧慮的人來說，他們可能都在考慮使用這藥。」

根據GPO的資料，鎮靜劑等多項治療新冠病毒患者的藥品需求勁揚，不過疫情期間可取得的數量卻相當波動。

先前羥氯奎寧（hydroxychloroquine）等抗瘧疾藥物的處方箋也見增長，不過在研究人員發表抗瘧疾藥無助於治療新冠肺炎之後，採購熱潮就開始降溫。

根據牛津大學就6,425位病患進行的結果，地塞米松是第一個臨床實驗上可提高新冠病毒重症患者存活率的藥物。該份研究結果最先是透過新聞稿發布，而非刊載在同行評審的醫學期刊上。近幾日，研究人員將結果公布在未定稿本（preprint server），但也未經同行評審。

該份實驗對象為新冠病毒重症患者。針對需要呼吸器的病患，接受地塞米松後的死亡風險比一般治療降低三分之一，至於需要補充氧氣的病患，接受該藥的死亡風險比一般治療降低20％。