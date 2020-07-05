資金湧進 創投瞄準單一醫療領域

越來越多創投公司瞄準單一疾病領域，專門投資癌症或心臟病等特定領域，欲成為相關領域的投資和諮詢專家。

根據矽谷銀行（Silicon Valley Bank）統計，創投資金湧進醫療保健領域，醫療新創公司2019年共募集325億美元資金，僅略低於2018年的332億美元紀錄。

創投公司聚焦單一領域，部分投資人坦言，這種做法也帶有風險，出資的時候可能正值投資對象估值偏高，或是產業面臨重大挑戰。

然而擁護者表示，他們的專業技能可識別出更多有利可圖的交易，並指引投資對象邁向成功。

執業眼科醫師暨聚焦眼科的創投公司InFocus Capital Partners創辦合夥人羅斯曼（Robert Rothman）表示，依憑我們對眼科公司的了解，相信將成提高報酬。

許多創投公司同時投資科技和醫療領域，部分公司現在仍採取這種模式。創投公司New Enterprise Associates醫療保健部門主管馬赫祖米（Mohamad Makhzoumi）表示，公司依據科技和醫療產業的前景，調整投資規模。

過去20年來，許多同時投資科技和醫療產業的創投公司，現在僅專注於單一領域，例如Atlas Venture現將重心放在醫療產業。

Harken資本證券公司共同創辦人尼爾森（Donald Nelson）表示，專精特定領域的創投公司吸引創業家的注意，讓他們接觸具備特定技術和醫療策略的基金。

尼爾森指出，若是創投公司擁有新創公司渴求的專業知識和人脈，協助公司快速成長，部分創業家甚至願意接受較低的價格。對創業家來說，重點在於快速提升價值。

創投公司Nextech Invest合夥人洛文（Jakob Loven）表示，就醫療領域而言，科學進步帶來爆量新數據和資訊，沒有一家創投能成為全領域的專家。