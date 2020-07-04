MLB取消2020年明星賽 二戰以來第一次

正邁向復賽的美國職棒大聯盟（MLB）宣布，今年原訂在洛杉磯道奇隊主場舉行的明星賽因疫情取消。自1945年因第二次世界大戰取消明星賽之後，這是75年來第一次。

有夏日盛典之稱，明星賽往年在球季中的7月舉行，由球迷票選兩聯盟的明星陣容比賽，另舉行表演性質的全壘打大賽。今年受到疫情影響，例行賽拖到7月底開打，明星賽取消。

明星賽通常伴隨一整週的系列活動，邀請球迷同樂，在美國疫情升溫的情況下決定取消。

自從1933年設立明星賽以來，洛杉磯曾在1959年、1980年兩度主辦明星賽。2021年大聯盟明星賽已經敲定在亞特蘭大勇士主場舉行，洛杉磯第3度主辦明星賽延至2022年。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示，感謝道奇隊與洛杉磯市對於籌備大聯盟明星賽的投入，並能因應疫情做出改變，相信2022年明星賽會是一場令人難忘的盛會。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）表示，道奇隊總是把洛杉磯人凝聚在一起，棒球一再療癒美國人心，歡迎全世界球迷在2022年拜訪道奇球場，參與夏日盛宴。

大聯盟明星賽歷史近90年來，只有1945年因為第二次世界大戰而停辦。當年沒有選出明星隊，因為戰時的旅行限制，季中休兵期各地舉行8場的跨聯盟表演賽，為美國紅十字會募款。

MLB恢復訓練 31球員7工作人員新冠肺炎確診

美國職棒大聯盟（MLB）第一輪大規模2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）篩檢結果今天出爐，共有31名球員檢測呈陽性反應，分別來自30個球隊中的19隊。

MLB在聲明中公布第一組強制檢測結果，採集3185個樣本中有31名球員和7名工作人員測出陽性，比例約占1.2%。

受到疫情影響，MLB於3月12日宣布取消春訓後，今天是各隊展開訓練的首日。

MLB預計7月23日展開2020年球季，成為美國棒球史上最晚開打的球季，屆時不開放觀眾進場。

法新社報導，MLB確診率1.2%，低於美國職籃NBA的5.3%，302名NBA球員進行病毒篩檢，結果共16人呈現陽性。美國職業足球大聯盟（MLS）確診率為2.7%，668名MLS球員進行病毒篩檢，共18人呈現陽性。

MLB沒有正式公布確診球員的姓名，但克里夫蘭印地安人今天表示，外野手德西爾（Delino DeShields）中鏢。

其他好幾個球隊將部分球員列入傷兵名單中，但沒有宣布他們染疫，引發外界揣測。

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）昨天報導，費城費城人4名球員疑似染疫，而被球隊列入10天傷兵名單，包括內野手金格利（Scott Kingery）、右投杭特（Tommy Hunter）與奈利斯（Hector Neris）、左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。