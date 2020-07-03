美單日確診逾5.5萬人 破全球紀錄

佛奇警告：可能爆發更嚴重疫情

美國新冠肺炎疫情2日再創高峰，全國單日新增確診病例超過5.5萬人，創下全球最高紀錄。佛州、加州、德州等地確診病例都暴增，其中佛州單日新增突破1萬名，地方政府在防疫與救經濟之間已陷入兩難。

美國2日一共新增55,274名確診病例，打破巴西在6月19日創下的54,771例紀錄。疫情爆發以來，美國確診病例已累積超過260萬人，死亡人數超過12.8萬人，占全球死亡人數比例高達四分之一。白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci）稍早警告：「這不是好消息。我們必須將情況控制住，否則美國可能爆發更嚴重疫情。」

佛州在2日新增超過1萬名確診病例，不僅創下當地最高紀錄，也比歐洲任何一國單日新增病例還多。同屬疫情震央的加州，過去兩周內確診病例也增加37％，住院人數也增加56％。加州州長紐森（Gavin Newsom）表示：「我們尚未脫離險境。我們還未走出第一波疫情，大家都應負起個人責任。」

德州也在2日新增近8千名確診病例，迫使先前排斥口罩的州長艾伯特（Greg Abbott）下令強制民眾出門戴口罩。他表示：「過去幾周新冠肺炎確診病例暴增。必須再度將重心放在減緩疫情，但這次不希望再封城。」

今年3月疫情惡化後，美國各地封城致全國數百萬名勞工失業，重創其國內經濟。勞工部近日公布，各地逐步解封激勵6月非農就業人口暴增480萬人，創下史上最大單月增幅，導致地方政府如今在防疫與救經濟之間陷入兩難。

佛奇認為，美國疫情之所以再度惡化，正因各州先前未徹底封城。他表示歐洲各國先前在疫情高峰期實施的封城令幾乎讓95％的經濟活動停擺，但美國封鎖最嚴格的地區也只有50％的經濟活動停擺。

佛奇已提出警告，假設美國再不落實嚴格的防疫措施，單日新增確診病例恐怕突破10萬人。