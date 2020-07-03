美5家航空公司與財部達成紓困協議

包括美國航空等5家航空業者周四（2日）與財政部達成紓困貸款協議，後者希望藉由這項援助計畫，能協助美國航空業度過因新冠肺炎疫情所造成的空前危機。

財政部表示，美國航空、Frontier、夏威夷航空、SkyWest和Spirit航空等5家業者已經同意貸款條件並且簽署了意向書。

不過該部門並沒有透露貸款金額或條款細節，只強調借款者必須提供權證、股權或優先債務工具。財政部還補充，目前仍持續其他有資格獲得貸款的航空業者進行談判。

美國航空執行長帕克（Doug Parker）在給員工的信函中，提到預計第三季將可取得47.5億美元紓困貸款，加上先前財政部承諾將給該公司58億美元薪資援助，使得美國航空的流動資金可達150億美元。

夏威夷航空先前透露將有資格得到政府提供的3.64億美元貸款；Spirit與SkyWest也分別表示可望獲得7.41與4.97億美元貸款。Frontier航空公司則不願對貸款金額發表評論。

上述5家航空公司也是第一批根據《新冠病毒援助救濟與經濟安全法案》 （Cares Act）接受金援的業者。為提振受疫情打擊的美國經濟，國會今年3月通過規模高達2.2兆美元的Cares法案，其中有250億美元是專門提撥給航空業做為紓困之用。

另外美國主要航空公司在當時還獲得來自聯邦政府涵蓋補助與貸款等共250億美元的援助，主要用來支付到9月底的員工薪資，以避免航空業進行大規模裁員。不過隨著這筆資金逐漸用罄，航空業者已預告將在10月進行裁員。

為抑制疫情擴散，美國政府今春實行旅遊禁令，但也讓航空旅遊市場因此遭到重創。儘管目前該旅遊市場已開始緩慢復甦，但乘客數目與一年前仍銳減75％。航空高管更預期航空業若想回到疫情前水準，恐要花費數年時間。