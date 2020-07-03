阿聯酋7月起全球復飛 杜拜也可轉機

阿聯酋航空於7月起將陸續新增全球多個復飛航點，包括雅典、賽普勒斯拉納卡、羅馬、格拉斯高、馬爾地夫、開羅、突尼斯、蘇丹喀土木、約旦安曼、大阪、東京成田等地。隨著杜拜解除邊境限制，在遵守所有最新防疫措施的前提下，欲往來杜拜的商務及國際旅客，7月7日之後亦可入境杜拜。

阿聯酋航空7月後預計將恢復全球共52個航點的載客服務，旅客可在杜拜轉機前往波灣地區、歐洲、美洲和亞太等航點，提供欲返家或是享受更安全且有效率旅客更多的行程選擇。阿聯酋航空亦宣布其最受歡迎的空中巴士A380將自7月15日起恢復往返倫敦希斯洛以及法國巴黎的載客服務。旅客可於阿聯酋航空官網www.emirates.com.tw 預訂機票或洽詢旅行社。

守護健康，安全第一：阿聯酋航空已在每道關卡設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，包括發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。有關阿聯酋航空在航班上提供的安全衛生防護措施相關資訊可參考：https://www.emirates.com/tw/chinese/help/your-safety/

由於多數目的地仍未解除旅遊限制，阿聯酋提醒所有旅客，公司只能接受符合目的地國家之入境資格和標準的乘客登機。欲返回阿拉伯聯合大公國的居民請查看最新規定。

欲入境杜拜的國際旅客需持有可給付新冠肺炎相關診療費用的有效國際性醫療保險，國際旅客入境杜拜的相關規定請見杜拜最高危機及疾病管理委員會網站。

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