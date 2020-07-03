自吹自擂防疫成功！金正恩罕見現身

隨著鄰近的大陸與南韓等國再傳新一波疫情，北韓最高領導人金正恩罕見現身，在3日舉行的勞動黨政治局擴大會議上大讚抗疫工作獲得「耀眼的成功」，但也呼籲第一線防疫人員提高警惕，防範新冠病毒入境北韓。

據路透社引述北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在檢討工作會報表示，北韓已徹底邪惡病毒來襲，當前抗疫情況維持穩定，即便是目前全世界正面臨健康危機，這是一次耀眼的成功。

不過，金正恩仍警告抗疫防線不可「稍有自滿或鬆懈」，他敦促應維持最高警戒，特別是「鄰近國家」又爆發新一波疫情。

正值金正恩在政治局擴大會議上對新冠疫情發表談話時，全球疫情仍未趨緩，至今已有1080萬人確診、52萬人死亡。目前北韓已讓學校復學，但仍禁止民眾在公眾場合聚集，同時下令人民必須戴上口罩。此外，北韓目前並未傳出任何確診，但公衛部門指出目前檢測過的922人皆為陰性，其中他們大多為在海港以及邊境處理貨櫃的人員。

不過據法新社報導，分析專家表示，北韓不太可能避免病毒感染，境內衛生醫護系統搖搖欲墜，難以應付重大疫情爆發。聯合國人權專家上個月警告，北韓的糧食不安全危機加深，當局為遏止疫情爆發而採取管制措施，特別是封鎖邊界，結果導致一些民眾深陷飢餓。

文章來源：Kim Jong Un says North Korea prevented coronavirus from making inroads

（中時電子報）