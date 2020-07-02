挽回民心？川普終改口：完全支持戴口罩！

一直反對在公共場合戴上口罩的美國川普總統，在一連串低迷民調數據後，最近終於改口表示，自己現在「完全支持戴口罩」，他並且說，戴上口罩讓看起來像個「獨行俠」。

據《英國廣播公司》報導，為因應新冠疫情不斷惡化的形勢，川普最近改口表示「完全支持佩戴口罩」，戴上口罩讓人看起來像個「獨行俠」。不過，川普仍然堅持，他雖支持戴口罩，但沒有必要讓戴口罩成為強制性的防疫措施。

川普是在《福斯新聞》（Fox News）上發表這番言論，他說：「我完全支持戴口罩。」在前一天也有一名共和黨人呼籲川普戴口罩，給美國國民「做個好榜樣」。

在被問到他自己是否會戴時，川普說：「如果我是在一個與人近距離接觸的情況下，我肯定會戴。」他還說，過去人們也見過他戴口罩。

川普說，如果要在公共場合戴口罩，他不會有異議，而且他「頗喜歡」自己戴口罩的樣子，讓自己看起來像虛構人物「獨行俠」（Lone Ranger）。該人物是一位與美洲原住民伙伴湯頭（Tonto）共同在西部拓荒時期對抗不法分子的虛構故事。

不過，川普強調，他認為不需要在全美國實施強制戴口罩的措施，因為「國內很多地方的人們都保持著很遠的距離」，「如果人們感覺這樣（指戴口罩）好的話，他們應該這樣做。」

訪問中川普還被問到，他是否還認為新型冠狀病毒有一天會「消失」。他一如過去的說法稱，「我認為會，肯定的，在某個時候。」

川普將於7月3日參加在拉什莫爾山（Mount Rushmore，美國總統山）舉行的獨立日慶祝活動，到場的支持者將不會被強制要求戴口罩。

上個月川普接受《華爾街日報》訪問時表示，有些人戴口罩只不過是表達一種反對他的政治姿態。他5月探訪密西根州一家工廠時，在出鏡之前摘下口罩，因為他「不想讓媒體看見他這樣而感到高興」。

美國廣播公司（ABC）與易普索（Ipsos）上星期合作進行的調查發現，有89%的美國人表示在過去一周出門時有佩戴口罩或者進行面部遮蓋——比4月中旬時上升了20個百分點。

文章來源：特朗普終於改口：「我完全支持戴口罩」

（中時電子報 盧伯華）