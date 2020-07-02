沙國下最後通牒 威脅再啟石油價格戰

繼今年3月沙烏地阿拉伯發動價格戰導致國際油價創新低後，近日外媒引述消息報導，沙國已經向石油輸出國家組織（OPEC）會員國安哥拉和奈及利亞下最後通牒，要求兩國提出具體的石油減產計畫，否則將再次發動價格戰。

由於美國的就業數據意外強勁，國際油價周四紐約盤勁揚1.5％。

據了解，沙國能源部長阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）已向安哥拉、奈及利亞發出最後通牒。儘管部分人士認為沙國可能只是嘴巴說說，畢竟安哥拉、奈及利亞對市場的影響力無法和俄羅斯相提並論，但回顧今年3月沙國與俄羅斯對立造就油價崩盤，市場仍不敢掉以輕心。

今年初新冠肺炎爆發後全球經濟陷入衰退，再加上各國實施邊境管制造成大量班機停飛，皆對油價形成嚴重打擊。以沙國為首的OPEC在3月6日會議上企圖達成擴大減產協議，不料俄羅斯卻唱反調。

當時沙國為了逼俄羅斯就範隨即大砍官方油價，創下20年來最大跌幅，連帶使美國油價暴跌25％至2016年以來最低點。3月油價崩盤害沙國、伊拉克、奈及利亞等產油國面臨刪減預算的危機，就連美國石油業也被迫大砍支出。

所幸沙國和俄羅斯在4月達成共識，促成OPEC及盟國聯手減產10％，終於讓油價回穩。眼看疫情至今尚未消退、油市需求依舊低迷，上述國家在6月6日同意將減產協議延長到7月底，但安哥拉、奈及利亞遲遲不提出具體減產計畫，再度惹毛沙國老大。

阿卜杜拉齊茲在6月18日OPEC視訊會議中放話表示，沙國將降價銷售原油來打擊安哥拉、奈及利亞市占率。他向兩國代表放話：「我們很清楚你們的客戶是誰。」

安哥拉、奈及利亞生產的輕質原油主要出口到中國及印度。由於中國市場龐大，一旦當地發生價格戰勢必波及全球油市。

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