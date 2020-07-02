500家企業拒在臉書登廣告 祖克伯淡定

全球迄今逾500家企業抵制在臉書投放廣告，藉此表達對於該社群平台遏止種族歧視與暴力內容不力的抗議。但臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）私下表示，他們不會因為這波抵制潮而改變公司決策，同時認為這些廣告客戶很快就會回來。

據外媒報導，祖克伯上周五參加公司員工會議時指出，這波抵制行動比較像是公關危機，不至於影響到公司財務狀況。他表示：「我的猜測是，這些參與抵制行動的廣告客戶很快就會重回我們平台。」

祖克伯近日在臉書網頁承諾將會對仇恨言論與不實內容採取行動，但是他私底下卻直率地表示，公司絕不會屈服於外界壓力。他表示：「不論這波行動對於我們營收造成什麼影響，我們都不會改變政策取向。」

他解釋說道：「若有人威脅你做某些事情，這實際上會令你更難做到他們想要的目標，因為這會讓你看起來像是投降，而這立下不好的範例，其他人會跟著仿效並且要脅你。」

部分專家指出，許多企業加入撤下臉書廣告的行列，原因除了新冠疫情導致廣告經費大幅緊縮外，更因為這是免費提升自家品牌形象的機會。

多數華爾街分析師認為，企業這波抵制行動，對於臉書整體營收的衝擊「微乎其微」、不到5％，加上臉書近來宣布改變政策有助於減輕廣告客戶疑慮，因此他們持續看好臉書股價並維持「買進」的投資評等。

研調機構MKM Partners分析師庫爾卡尼（Rohit Kulkarni）表示，臉書擁有約800萬名廣告客戶，即便是全球最大廣告主寶僑（P&G）在臉書的營收占比也不到0.5％。

據行銷分析公司Pathmatics數據顯示，臉書前100大廣告客戶支出加總，僅約該公司整體營收的6％。美國銀行分析師則認為，社群平台廣告通常採拍賣競標方式，一有空缺馬上會被其他客戶填補，臉書不怕沒錢賺。

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