美國Q2汽車銷售 大蕭條後最冷

美國車廠第二季銷量萎縮逾三成，創1929大蕭條來的最大衰退。由於新冠肺炎引發汽車工廠與經銷商暫停營運，即便車商推出折扣與貸款優惠提振買氣，但仍不足以抵銷疫情衝擊。

數家車廠1日（周三）公布第二季業績。通用汽車（GM）該季銷售比去年同期銳減34％，但表示需求雖在4月急凍，5月與6月則出現復甦跡象。

豐田汽車（Toyota Motor）第二季銷量萎縮35％，也提及需求回溫，6月銷量下滑22％。飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）該季業績下滑39％，主要受累於租車業的需求銳減。

受到疫情影響，車廠工廠與一些經銷商一度關閉數周，整體而言，美國上季汽車銷量約減少三分之一，但減幅未如先前預期嚴重，近月汽車銷售穩定回溫。

經銷商與分析師指出，儘管失業率飆高以及許多州實施居家命令，但促銷活動加上聯邦政府發放的振興支票，確實有助提升車市需求。

儘管車市出現反彈，但專家預料今夏仍面臨嚴峻考驗，因為車廠折扣與政府振興效益逐漸消退，以及美國疫情仍未受到控制。

汽車研究機構Cox Automotive預測第二季美國汽車銷售下滑35％。該機構首席經濟學家史默克（Jonathan Smoke）指出，雖然市場在第二季末出現回溫跡象，但夏季業績不太可能迅速增長。

Cox調查顯示，考慮買車的消費者中，三分之一的人表示會延後購買，原因包括市場前景不明以及擔憂失業等。

AutoNation前總裁、目前在科羅拉多州和佛州經營汽車經銷商的馬隆也說：「我不確定接下來半年的市況。」

另一家汽車研究公司LMC全球汽車預測部門總裁舒斯特（Jeff Schuster）表示，眼前充滿許多風險，疫情延燒就是其一，現在的業績是受到先前被壓抑需求支撐，但不久後可能下滑。

LMC預估第二季車市銷售下滑33％，全年銷售縮減22％。

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