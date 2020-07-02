美就業增幅超乎預期 美股開盤道瓊漲逾400點

受到6月份就業增加幅度超過預期感到鼓舞，今日美股開盤道瓊指數漲逾400點或1.7%，報26,172.6點，標普500也漲46.4點或1.49%，報3,612.4點，那斯達克漲137.7點或1.36%，報10,292.3點。

波音完成了其停飛的737 Max飛機的重新認證飛行之後，波​​音公司貢獻了增長，漲幅超過3％。除此之外，受益於經濟重新開放的股票也有所上升。郵輪運營商嘉年華、挪威郵輪和皇家加勒比海航線均上漲至少3.6％。聯合航空和達美航空的股價均上漲了2％以上。美國航空和西南航空分別上漲3.3％和2.8％。加上特斯拉第二季的交車量達標，也營造了美股樂觀氣氛。

勞工部周四備受關注的就業報告顯示，6月份創造了480萬個就業機會。經濟學家此前預計將創造290萬個就業機會。失業率從5月份的13.3％降至11.1％。道瓊（Dow Jones）的數據顯示，經濟學家此前預期該比率為12.4％。

上個月，經濟學家預測5月份將失去800萬個工作崗位，但實際上卻成長了250萬個就業崗位。

同時，每週的失業申請數據也於週四上午發布。勞工部周四表示，在截至6月27日的一周中，初請失業金人數增加了142.7萬。接受道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家預計，美國初請失業金人數將再增加138萬，低於一周前的148萬。

數據還顯示，連續領失業金的人數上升至1,929萬，增加了約59,000人。

雖然失業率降低的數據反映了美國為在本月上半年重新開放計劃而進行的努力。儘管如此，在報告中未涵蓋的過去兩周中，新的冠狀病毒病例激增，使人們對復甦之路有疑慮。（ 中時電子報 趙永紝）

美6月就業人口大增480萬

美國勞工部周四公布6月非農就業報告，數據意外強勁，單月就業人口大增480萬，創史上新高紀錄，失業率也下滑至11.1％，由此顯示新冠肺炎造成的經濟衰退可能已經結束，不過最近疫情再度升高則可能衝擊經濟復甦的力道與時程。

受到官方就業報告數據出奇亮麗的激勵，美股周四早盤跳空開高，道瓊工業指數大漲近400點或1.5％，來到26,120點，標普5百指數勁揚1.3％，那斯達克指數跳漲逾130點或1.3％，來到10,291點的歷史新高。

根據勞工部公布的數據，6月就業人口總共暴增480萬，創下1939年開始此項統計以來的單月最大增幅紀錄，其中民間部門大增476.7萬，政府部門小增3.3萬。

數據遠優於市場預期，華爾街經濟學家的預估值為增加300萬，5月就業人口增幅也從250萬上修至270萬。

失業率則從5月的13.3％下滑至11.1％，也優於市場預期的12.3％。

儘管就業市場已展開復甦，但離強盛狀態仍有一大段距離，4月份就業人口狂減2,000萬，即使連續兩個月就業人口強勁反彈，但經濟部門迄今仍流失約1,000萬個就業，而失業率今年2月時還創下3.5％的50年新低。

另一個值得觀察的重點是，官方就業報告搜集數據的時間為6月中，而6月下旬美國新冠肺炎疫情突然加溫，每日新增確診人數甚至已突破前高，恐為就業市場與經濟復甦埋下新變數。

此外，上周(截至6月27日)初領失業救濟人數報143萬，僅較前一周僅減少5.5萬，請領人數高於市場預期的136萬。請領失業救濟人數3月底一度飆至近700萬的歷史高點，之後雖一路下滑，但近來減幅已明顯趨緩，顯示企業仍持續裁員。

田納西大學勞動經濟學家華納梅克（Marinane Wanamaker）表示，「我們正處於緩步復甦的初期，疫情若無法獲得控制，我認為復甦時程就會拉長。」

密西根州立大學經濟學教授庫克（Lisa Cook）也指出，「整體局勢依然危急，有很多的小企業與商家仍然處於永久停業狀態。」

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