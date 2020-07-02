NAFTA噩夢初醒！《美墨加協定》卻暗藏變數

旨在更新和替代《北美自由貿易協定》（NAFTA）的《美國-墨西哥-加拿大協定》（USMCA，簡稱美墨加協定）於1日正式生效。美國總統川普1日發表聲明說，他兌現了終結北美自由貿易協定的競選承諾。但對加拿大一些行業而言，前景仍有著未知的變數。

據新華社報導，美國貿易代表萊海澤當天發表聲明說，「今天標誌著美國與墨西哥、加拿大貿易新篇章的開始」。他表示，該協定將會帶來更多就業、更強勁的勞工保護、擴大的市場准入，並為企業提供更多貿易機會。

萊海澤表示，受新冠疫情影響，美國現在比以往任何時候都更應努力增加國內的製造能力和投資、停止「就業外包」，美墨加協定生效是為此而邁出的「一大步」。

美國總統川普上任後，多次威脅終止1994年1月生效的北美自由貿易協定，批評該協定造成美國製造業崗位流失，要求重新談判。經過一年多艱難談判，美墨加三國於2018年9月就更新北美自貿協定初步達成一致。

但美國國會議員隨後要求修改美墨加協定的部分條款，以解決對勞工、環境、製藥等方面的關切。經過幾個月談判後，三國於去年年底簽署修訂後的美墨加協定。美國國會今年1月最終批准該協定，並遞交川普簽署成法。

儘管美國政府宣揚美墨加協定對美國農民和企業是極大利多，美國知名智庫彼得森國際經濟研究所發布的一項研究卻認為，新協定中更加嚴格的汽車原產地規則將限制貿易和損害美國相關產業，對三國經濟造成不利影響。

另據中新社報導，加拿大總理杜魯道近日面對媒體時，表達了對這項「新的北美自由貿易協定」的期待。他說，鑒於2018年北美自貿協定成員之間的貿易總額接近1.5兆加元，對於三國間保持自由公平貿易的重要性，「無論怎樣強調也不為過」。

他說，數以百萬計的就業職位依賴於加拿大與合作夥伴的牢固和穩定關係。新協議將確保加拿大的工商業主、創業者和消費者進入北美市場，為製造商、投資者和工作人士消除不確定性。但他也提到目前新冠疫情尚未結束的大背景。

加拿大副總理方慧蘭6月30日在一份聲明中表示，新協定將幫助北美從新冠疫情中有力復甦。加政府致力與協定各方合作，以確保這一協定成為三方的成就。

但近日有媒體披露稱，川普政府將考慮再度對加拿大鋁產品加徵關稅。加拿大鋁業行業人士已表示高度擔憂。

杜魯道6月29日對媒體回應說，美國需要加拿大的鋁。若美方加徵關稅，只會增加其製造業的投入以及消費者的成本，並損害美國自身經濟。由於兩國間經濟的關聯性，懲罰性徵稅之舉在傷害加拿大人的同時也將同樣傷害美國人。

按照新協議，汽車製造商須提高車輛的北美化水平，勞動力成本也需提高。有媒體分析認為，汽車價格可能上漲。另外，加拿大需要進一步開放其一向對供應管道實施高度保護的

乳製品和蛋禽等市場，一些省份也必須解除對進口葡萄酒的限制。同時，跨境電商關稅起徵標準也被提高，令加拿大零售業面臨壓力。

作為經濟和人員往來甚密的鄰國，加美之間邊境口岸的「有限封關」措施暫定將實施至7月21日，出於旅遊和休閑目的的「非必要旅行」目前仍被禁止。杜魯道屢次表示，在開放邊境問題上，加方將謹慎從事。

（ 中時 王嘉源）

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