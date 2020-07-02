美確診病例數激增 加州撤回經濟重啟措施

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數激增，美國加州今天突然撤回經濟重啟措施，禁止大部分地區餐廳室內用餐、關閉酒吧、加強執行維持社交距離等防疫措施。

路透社報導，加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，針對占加州70%人口的19個郡，將禁止餐廳、電影院、博物館和其他設施的室內活動至少3週。

紐松在記者會中表示：「請盡最大努力不要和陌生人、家庭以外的人往來。」

紐松下令，包括人口密集的洛杉磯郡和橘郡，以及加州首府沙加緬度等重災區，所有酒吧無論室內或戶外都必須關閉。

舊金山灣區（San Francisco Bay Area）部分地區也撤回重啟措施，但舊金山市早就在更嚴格的規定下運作，例如禁止在餐廳內用餐和其他類似室內活動。

在民眾對疫情升溫和確診病例增加速度驚人感到不安之際，加州撤回經濟重啟措施。路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）今天公布的調查顯示，民眾對疫情的擔憂來到1個多月來最高點。

美國疫情重災區已從東北部移到西部的加州、亞利桑那州和新墨西哥州，以及德州、佛羅里達州和喬治亞州。

德州今天新增8076起確診病例，再破紀錄；南卡羅來納州再添24人病故，為該州單日最高紀錄；田納西州和阿拉斯加州今天新增確診也創紀錄。

新墨西哥州民主黨籍州長葛里向（Michelle Grisham）今天將緊急公共衛生命令延長到7月15日，且表示當局會「積極」執行強制戴口罩的規定。

印第安納州共和黨籍州長霍爾康（Eric Holcomb）對漸進重啟措施喊卡，直到至少7月中。

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