抵制仇恨言論談判失敗 逾400品牌撤臉書廣告

400多個品牌今天從臉書撤出廣告，包括可口可樂（Coca-Cola）和星巴克（Starbucks）在內等大型品牌。在此之前，臉書與發起廣告抵制活動的團體進行最後談判，但以失敗告終。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於警察暴力執法，在全美內掀起反種族歧視示威，數個民權團體已呼籲跨國公司協助向社群媒體臉書（Facebook）施壓，要求其採取具體措施阻止仇恨言論傳播。

3名參與電話會議的消息人士告訴路透社，包括全球業務解決方案副總裁艾佛森（Carolyn Everson）與公共政策總監波茲（Neil Potts）在內的臉書高層主管，昨天在預計持續一個月的廣告抵制活動前夕，與廣告商舉行至少2次會議。

不過，消息人士表示，這些主管並未就他們將如何處理仇恨言論提供新細節，只是重申最近的聲明，這讓參加電話會議的廣告商感到沮喪，他們認為這些計劃還不夠深入。

一家大型廣告公司主管談到會議時說：「臉書根本未採取行動。」

發言人表示，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）已同意與抵制活動的組織者會面。號召活動的組織之一「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）表示，會議將於6日或7日舉行

包括關注種族歧視的「反誹謗聯盟」、「全國有色人種民權促進協會」（NAACP）與非裔民權倡導組織「改變顏色」（Color of Change）等團體，在佛洛伊德上月遭白人警察以膝蓋壓頸致死後，共同發起拒絕向臉書下廣告的「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）運動。

這些團體概述對臉書的10項要求，包括允許遭受嚴重騷擾的人與臉書員工交談，以及向廣告顯示在攻擊性內容旁邊的品牌退款，即使這些內容後來被刪除。