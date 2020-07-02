帶頭封殺陸！印度總理莫迪關閉微博帳號

印度與大陸關係惡化，繼印度封殺包括抖音、微信在內等59款大陸社交軟體後，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨（1）日也刪光官方微博帳號上的所有貼文、照片及評論，今（2）日帳號也已經呈現關閉狀態，形同帶頭封殺微博。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度總理莫迪的官方微博帳號頁面周三突然呈現空白，所有照片、貼文、評論，甚至是莫迪的個人資料大頭貼都遭到刪除，一名印度大使館消息人士透露，官方正在設法取消微博帳號的訂閱。

另據印度新德里電視台（NDTV）報導，消息人士透露，莫迪是在周一決定要刪除微博帳號，不過要刪除微博VIP帳號的程序相當複雜，帳號上共115條貼文必須要手動刪除，而且還必須由平台人員刪除，帳號用戶不能自己刪除。

另外根據大陸官媒《環球時報》昨日深夜報導，微博已經證實，接到印度駐陸大使館申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」，微博已根據印方要求，並且依據相關規則，關閉了「印度共和國總理」微博帳號。

截至今日清早，莫迪的微博頁面已呈現關閉狀態。

印度與大陸6月中旬在邊界的加勒萬河谷地區爆發衝突，導致印度軍方20名士兵喪命，據傳大陸軍方至少40人死傷。

印陸關係惡化，印度上月29日晚間宣布，以國家安全為由，禁止使用包括抖音、微信等59款大陸社交媒體。

印媒指出，莫迪是在2015年訪陸前夕，首度設立官方微博帳號，共囊括逾24.4萬人追蹤，他過去曾透過微博向大陸國家主席習近平祝壽，不過今年兩國關係惡化，6月中他並未向習近平獻上生日祝福。

文章來源：PM Modi’s Weibo account goes blank in China; profile photo, posts taken down

文章來源：PM Modi Quits Weibo. Why It Was Hard To Delete His Posts

文章來源：微博官方：印度總理莫迪决定退出微博

（中時電子報 吳映璠）