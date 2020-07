帶頭封殺陸！印度總理莫迪關閉微博帳號

印度與大陸關係惡化,繼印度封殺包括抖音、微信在內等59款大陸社交軟體後,印度總理莫迪(Narendra Modi)昨(1)日也刪光官方微博帳號上的所有貼文、照片及評論,今(2)日帳號也已經呈現關閉狀態,形同帶頭封殺微博。

《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導,印度總理莫迪的官方微博帳號頁面周三突然呈現空白,所有照片、貼文、評論,甚至是莫迪的個人資料大頭貼都遭到刪除,一名印度大使館消息人士透露,官方正在設法取消微博帳號的訂閱。

另據印度新德里電視台(NDTV)報導,消息人士透露,莫迪是在周一決定要刪除微博帳號,不過要刪除微博VIP帳號的程序相當複雜,帳號上共115條貼文必須要手動刪除,而且還必須由平台人員刪除,帳號用戶不能自己刪除。

另外根據大陸官媒《環球時報》昨日深夜報導,微博已經證實,接到印度駐陸大使館申請,「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」,微博已根據印方要求,並且依據相關規則,關閉了「印度共和國總理」微博帳號。

截至今日清早,莫迪的微博頁面已呈現關閉狀態。

印度與大陸6月中旬在邊界的加勒萬河谷地區爆發衝突,導致印度軍方20名士兵喪命,據傳大陸軍方至少40人死傷。

印陸關係惡化,印度上月29日晚間宣布,以國家安全為由,禁止使用包括抖音、微信等59款大陸社交媒體。

印媒指出,莫迪是在2015年訪陸前夕,首度設立官方微博帳號,共囊括逾24.4萬人追蹤,他過去曾透過微博向大陸國家主席習近平祝壽,不過今年兩國關係惡化,6月中他並未向習近平獻上生日祝福。

文章來源:PM Modi’s Weibo account goes blank in China; profile photo, posts taken down

文章來源:PM Modi Quits Weibo. Why It Was Hard To Delete His Posts

文章來源:微博官方:印度總理莫迪决定退出微博

(中時電子報 吳映璠)