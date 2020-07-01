空巴一年內要裁1.5萬人 占全體員工11％

空中巴士（Airbus）宣布，由於新冠病毒疫情癱瘓航空旅遊業，公司前景岌岌可危，決定一年內裁員1.5萬人，約占員工總數的11％，此為這家歐洲飛機製造巨擘創立以來最大規模重整，執行長法瑞（Guillaume Faury）坦言，空巴面臨該行業史上最嚴峻的危機。

航空產業陷入寒冬，全球航空業裁員重整一波波。據工會消息透露，法航（Air France）也擬精簡7,500人。歐洲最大廉航業者瑞安航空（Ryanair）1日（周三）表示，若無法與員工達成減薪協議，將裁員3,500人。

空巴重整以精簡法國、德國人力為主，這也是該公司主要的製造據點。

在疫情打擊下，這家歐洲最大航太集團旗下規模550億歐元（約618億美元）的商用飛機事業如今業績掉了四成。

空巴表示，航空業在2023年以前都無法恢復至疫情前的水準，甚至可能延到2025年才會完全恢復。

不過，空巴勢必面臨與政府和工會艱困的談判過程，後者已聲稱將對抗空巴的強制裁員行動。該公司在2008年進行重整時，就曾引發罕見的罷工與抗議行動。

空巴指出，預計2021年中以前在法國裁員5,000人、德國裁員5,100人，西班牙和英國各裁900人、1,700人，其他地區裁員1,300人，總計約1.4萬人，另再加上危機爆發前、原訂在德國Premium AEROTEC事業精簡900人的規畫。該公司表示，目標今秋與工會達成協議，明年夏季前完成重整。

疫情擴散令多國實施邊境限制，人們害怕在搭乘飛機時被感染，導致全球旅遊需求急凍，航空公司陷入生存挑戰，破產或進行重整的消息頻傳，一些業者為降低成本而減少機隊數量或取消飛機訂單，令空巴、波音等飛機製造商銷售銳減。

空巴最大對手波音（Boeing）先前已宣布將裁減10％的人力。

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