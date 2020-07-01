網購熱 FedEx上季營收有驚喜

新冠肺炎疫情造就全球大批人口居家辦公，意外助長網購需求，也造福負責送貨的物流業者。聯邦快遞（FedEx）上季（5月底止）網購相關物流量媲美年終購物季，營收表現遠優於分析師預期。

聯邦快遞周二盤後公布上季營收174億美元，雖較前一年度同期下滑3％，但高於分析師預期的168億美元。聯邦快遞周三開盤跳空開高，暴漲16％至162.91美元。

由於上季正值全球疫情高峰期，各地封城迫使企業關閉辦公室，導致利潤較高的企業物流需求銳減，所幸網購需求旺盛使國際貨運量增加。

聯邦快遞執行長史密斯（Fred Smith）表示，上季網購送貨需求媲美年終購物季。以美國為例，聯邦快遞上季出貨量有72％是送達一般住家，比例高於前一年度同期的56％。網購需求也推動上季陸運部門營收年增20％，平均每日出貨量年增25％。

各地封城也使消費習慣改變，例如越來越多消費者放心在網路上購買家具與高價位電器，也有更多老年人願意嘗試網購。聯邦快遞為了因應爆量的電子商務送貨需求，除了將送貨頻率增加為每周七天之外，也套用新科技來提高送貨效率。

快遞業者向來偏好企業送貨服務，因為出車一趟只須停靠幾間辦公室就能完成大量包裹運送。相較之下，網購送貨服務出車一趟要停靠許多住家，但每個停靠點只運送幾個包裹，物流成本相對昂貴。

疫情爆發後企業送貨需求銳減、網購送貨量爆增，聯邦快遞只好限制單一零售商出貨量，並且針對過大尺寸包裹額外加價來維護獲利空間。

聯邦快遞上季虧損3.3億美元，主要是因為公司調整退休計畫並承擔商譽減損招致的額外成本，但比起前一年度同期的19.7億美元虧損縮小。上季每股盈餘（EPS）經調整後達到2.53美元，高於分析師預期的1.58美元。

今年以來多數企業都因大環境前景不定而放棄全年財測，聯邦快遞也不例外。該公司也表示今年度資本支出將減少10億美元。