高盛喊戴口罩可救美國5% GDP

美國新冠肺炎新增感染人數飆至新高，但迄今仍未要求全國人民戴口罩，白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci）警告，民眾若持續忽視保持社交距離與戴口罩的建議，美國單日新增確診病例恐飆破10萬大關。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）也提出，若能強制全美人民戴口罩，不但可減緩病毒擴散，且無須再實施封鎖遏止疫情，讓美國經濟免於1兆美元的損失。

美國疫情近來再度升溫，每日平均新增感染人數都在4萬例左右，對此佛奇坦言，「情況可能會變得非常糟糕。」

高盛最新報告則指出，戴口罩有助於減緩新冠肺炎傳染，建議聯邦政府實施強制口罩令，大幅提升全美口罩使用率，此措施尤其可幫助佛羅里達州、德州等一些不要求戴口罩的地區控制疫情。

此研究預估，若美國政府下達強制口罩令後，可讓戴口罩人口比重提高15個百分點，讓單日新增病例增長率減少0.6～1個百分點。

分析師認為，強制戴口罩可取代嚴格封鎖措施，該國可避免因封鎖禁令而造成國內生產毛額（GDP）5％、換算約1兆美元的損失。

報告指出，「若強制口罩能大幅降低新冠病毒感染，這不只在公衛觀點來看格外珍貴，就經濟角度也是如此，因為這可作為實施封鎖的替代方案，無須承受經濟重創。」

新冠肺炎感染案例激增，促使美國一些州政府決定暫緩或取消重啟經濟計畫，目前政界呼籲強制全民戴口罩的聲浪日益高漲。

即將代表民主黨角逐總統大位的拜登（Joe Biden）表示若他當選，他將行使聯邦權力要求所有人民在公眾場所戴上口罩。民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也支持這項措施，強調「真男人就會戴口罩」。

此外，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）先前已簽署該州行政命令，要求民眾在疫情期間出入公共場所必須戴口罩，他呼籲美國總統也應該以身作則。

一直以來，美國總統川普忽視戴口罩的重要性，也從未公開戴口罩，同時反駁外界對他應該戴口罩的建議。