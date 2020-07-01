日Q2製造業信心 跌落11年新低

日本央行（日銀）1日公布短觀報告顯示，第二季日本製造業者信心跌至2009年金融危機以來最低，凸顯新冠肺炎疫情對於高度仰賴出口的日本經濟帶來極大衝擊。

短觀調查顯示，日本第二季大型製造業信心指數由首季-8跌至-34，不僅低於市場預估-31，更創2009年6月來最低。而第二季較首季下滑26點，跌幅創史上第二高。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）資深經濟學家白石洋（Hiroshi Shiraishi） 指出：「日本各行各業承受出口暴跌衝擊，顯示肺炎大流行已帶來全面傷害。」

至於第二季大型非製造業企業信心則從上季的8點跌至-17，此為2009年12月以來最糟表現。

為防堵疫情擴散，日本政府4月起宣布進入緊急狀態，要求商家暫時關門、民眾禁足在家，導致企業第二季信心大受打擊，加劇外界對於經濟可能進一步衰退的預期。

數據顯示，日本首季國內生產毛額（GDP）年跌2.2％、連兩季萎縮，陷入四年半來首次技術性衰退。分析師預期，本季GDP可能更慘。

調查亦顯示，大型企業預估本財年（截至明年3月）資本支出將增加3.2％ ，雖優於市場預期的2.1％，但不如首季預估增幅。但這些企業計畫減少聘雇5.6％新人力，此為2010年以來首度下跌，顯示疫情已衝擊就業市場。

三菱日聯（Mitsubishi UFJ）研究顧問資深經濟學家小林真一郎（Shinichiro Kobayashi）表示：「大型企業可能下調支出計畫，畢竟經濟復甦腳步不會太快。」