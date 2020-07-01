IMF：亞洲經濟今年恐萎縮1.6％

國際貨幣基金（IMF）周二警告，儘管亞洲地區疫情趨於穩定，但受累於全球經濟疲軟不振，亞洲經濟今年恐出現「有記憶以來首見的萎縮」，而且要等上好幾年才會復原。

IMF周二在官網貼文指出，亞洲GDP今年可能萎縮1.6％，相較4月展望報告預測的零成長又再下修。

IMF亞太部門主管李昌鏞周三（1日）在美媒CNBC節目《Squawk Box Asia》上指出，雖說與世界其他地區相比，亞洲經濟體質仍相對較佳，但全球經濟趨疲之下，亞洲難以獨善其身自行成長。他說，當全世界飽受新冠病毒大流行衝擊，「亞洲也不例外」。

李昌鏞表示，亞洲經濟明年料能強勢反彈，轉為正成長6.6％，但該地區經濟的擴張幅度，依然比不上IMF在疫情爆發前所預期。2022年亞洲經濟產出規模，預料也比疫情危機前預測的水準少了5％，若把中國大陸排除在外，落差會更大。

他強調，對亞洲明年經濟成長的預測，是在沒有爆發二次疫情，且各國端出空前刺激政策支撐復甦的前提之下。

IMF在上個月的經濟展望更新報告，將今年全球經濟由4月預估的萎縮3％，再下修到萎縮4.9％，明年則可望正成長5.4％。

李昌鏞指出，「我們對亞洲今年景氣的復甦情況感到憂心。」他進一步解釋說，亞洲國家對貿易、觀光及海外匯款「重度依賴」，偏偏這幾個經濟領域受到疫情重創。

他表示，即便有國家針對新冠病毒研發出新的醫療解決方案，但諸如旅遊業這類密集接觸型產業，回春速度恐怕會很緩慢，「有鑑於此，我認為亞洲復甦期可能會拖長。」

李昌鏞也提到，倘若亞洲地區發生第二波疫情，該區的政府大多無法像第一波疫情那樣，有足夠的彈藥去支撐經濟。尤其是亞洲新興經濟體，它們回應疫情再起的政策空間「相對有限」。