跟上老美制裁？ 英特爾停供陸伺服器大廠

先前外媒引述美國國防部文件指稱，美國政府已經將包括大陸電信設備巨頭華為、監視器巨頭海康威視等20家陸企，列入遭到解放軍控制的名單，被視為是替接下來的制裁鋪好路。對此，美國處理器巨頭英特爾表示，將停止供貨大陸伺服器大廠浪潮集團2周時間。

據陸媒報導，依照美國政府先前列出背後有解放軍控制20家陸企名單，包括華為、海康，以及浪潮等科技公司，英特爾針對全大陸伺服器銷售數量第一的浪潮進行斷供，這也使得浪潮股價在1日一度大跌，尾盤跌幅收斂，收跌0.59％，報收18.39元人民幣。

按照美國《出口管理條例》（EAR）針對軍事最終客戶，以及最終用途，相關出口交易必須申請出口許可證，才能出貨。對此，英特爾證實，目前暫停供貨伺服器2周給浪潮，主要是因應美國法律修改規定，才會調整供應鏈出貨情況。

據科技新報報導，預料英特爾2周後將恢復對浪潮供貨。市調機構IDC數據顯示2019年大陸市場X86架構伺服器出貨量，為317萬7,540顆，較前一年同期下滑3.8％，市場規模176.84億美元、年增2.9％。若以出貨量與銷售金額來看，浪潮都名列第一，市占率高達28.7％，遠高於華為的16.4％，若英特爾真的對浪潮斷供，將對整體市場造成巨大衝擊。（中時電子報 呂承哲）

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